Salida de Citlalli Hernández y el rezago en regulación de IA: ¿Prioridades en Guanajuato?

La renuncia de Citlalli Hernández de la Secretaría de Mujeres en Guanajuato para enfocarse en Morena pone en duda el avance de la Alerta de Violencia de Género, mientras que la lenta regulación del mal uso de la inteligencia artificial, ejemplificada por una iniciativa del PAN, revela la brecha entre la tecnología y la capacidad legislativa.

La renuncia de Citlalli Hernández de la Secretaría de Mujeres para asumir un rol en la comisión electoral de Morena ha suscitado dudas sobre el futuro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 17 municipios de Guanajuato. A pesar de que su partida no detiene formalmente el proceso, la efectividad y el cumplimiento de la alerta han sido persistentemente cuestionados, tanto en Guanajuato como en otras 20 entidades donde opera este mecanismo.

Un año y medio después de su activación en el estado, se han implementado medidas como la creación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario y la generación de informes periódicos, pero ninguna revisión federal ha evaluado si se han logrado avances reales o si el estado ha incumplido sus obligaciones. En la práctica, se ha observado una burocracia que se limita a recopilar y presentar informes, mientras que la Secretaría de Mujeres se encarga únicamente de archivarlos sin emitir dictámenes sobre su efectividad. La propia exfuncionaria reconoció en marzo de 2025 la necesidad de reformular estos mecanismos para combatir eficazmente la violencia de género, un sentimiento compartido por activistas, académicas y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quienes coinciden en que la alerta y las acciones derivadas por sí solas no son suficientes para erradicar el problema.

Dado que su presencia en la secretaría no se traducía en avances sustantivos, su salida difícilmente provocará un retroceso. Su perfil como operadora política era más visible que su desempeño institucional, evidenciado por sus continuas giras acompañando a Claudia Sheinbaum en eventos ajenos a sus responsabilidades. Bajo su gestión, se impulsaron iniciativas como el programa Tejedoras de la Patria y la distribución masiva de cartillas de derechos de las mujeres, sumando 25 millones de copias a nivel nacional, bajo el pretexto de difundir derechos, pero con un claro objetivo de construir una estructura política afín al régimen. Por lo tanto, en Guanajuato no existe riesgo de que la revisión de la alerta se detenga, principalmente porque, en rigor, nunca ha iniciado.

Ahora, Citlalli Hernández regresa al partido para intentar sanar las fracturas en las alianzas, profundizadas por la gestión de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, de quien se rumorea que está por dejar el cargo. En este contexto, la diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Igualdad, Susana Bermúdez Cano, criticó duramente la decisión de Hernández de priorizar las alianzas de Morena sobre los derechos y problemáticas de las mujeres mexicanas, interpretándolo como una falta de interés genuino por ellas en favor de la estructura partidista.

Por otro lado, el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) ha puesto de manifiesto la lentitud y fragmentación de la discusión regulatoria en México. El diputado federal del PAN, Alan Márquez Becerra, ejemplificó los riesgos del robo de identidad con IA mediante un video que alteraba su rostro para parecerse a diversas figuras públicas, como la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, Claudia Sheinbaum y expresidentes.

Si bien este ejercicio comunicacional fue llamativo e ilustrativo, la regulación de la IA en México se encuentra en una fase muy incipiente, careciendo de una ley general que aborde el tema de fondo. El marco actual es fragmentado y se enfoca principalmente en la sanción. A nivel global, la Unión Europea lidera la regulación, mientras que en Estados Unidos ya existen avances significativos en la protección del uso de imagen y voz sin consentimiento, similar a la iniciativa de Márquez Becerra.

La propuesta del diputado panista plantea penas de 4 a 10 años de prisión para quienes cometan robo de identidad mediante IA, con agravantes en casos de fraude o desprestigio. Esta iniciativa cobra mayor relevancia ante prácticas delictivas que ya están ocurriendo y que previsiblemente se incrementarán, como las campañas negras de tinte político que circulan en Guanajuato.

Sin embargo, la iniciativa, presentada desde el año pasado, permanece estancada y no hay indicios de que vaya a avanzar. Incluso si avanzara, existen numerosas ambigüedades, especialmente en cuanto a la capacidad real de las autoridades para investigar y procesar estos delitos. La rápida evolución y el mal uso de la IA superan significativamente la capacidad institucional y legislativa del país, dejando un vacío legal que dificulta la protección ciudadana ante estos nuevos desafíos.





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Citlalli Hernández Morena Alerta De Violencia De Género Inteligencia Artificial Regulación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres, informa SheinbaumLa Presidenta descartó que Hernández vaya a relevar a Luisa María Alcalde, ante rumores sobre su salida de la dirigencia nacional

Read more »

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres; se suma a MorenaCitlalli Hernández ha presentado su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el anuncio y detalló que Hernández se incorporará al partido Morena para apoyar en su fortalecimiento de cara a las elecciones de 2027. Sheinbaum aseguró que el cargo vacante será ocupado por otra mujer y evitó pronunciarse sobre aspiraciones políticas de otros miembros de Morena, indicando que esas decisiones corresponden al partido.

Read more »

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres, informa SheinbaumRegresa a Morena

Read more »

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las MujeresLa secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó su renuncia al cargo en el gobierno; lee aquí las razones.

Read more »

Citlalli Hernández se despide de la Secretaría de las Mujeres para ayudar a MorenaHernández Mora garantizó que la dependencia federal seguirá trabajando en favor de las mujeres y víctimas

Read more »

Citlalli Hernández, de las “juventudes morenistas” al Senado: esta es su trayectoriaAutoproclamada militante de izquierda, Hernández se suma a Morena rumbo al proceso electoral de 2027

Read more »