Salida del delegado del IMSS-Bienestar de Puebla y acusaciones de corrupción

El secretario de Salud federal, Alejandro Svarch Pérez, reveló que en Puebla se detectó que se habían pagado tratamientos de hemodiálisis por más de 32 mil pesos, lo que es un 2000% más que su costo real. Esto llevó a la salida del cargo de Gerónimo Lara Gálvez como delegado del IMSS-Bienestar de Puebla.

El secretario de Salud federal, Alejandro Svarch Pérez, reveló que en Puebla se detectó que se habían pagado tratamientos de hemodiálisis por más de 32 mil pesos, lo que es un 2000% más que su costo real.

Esto llevó a la salida del cargo de Gerónimo Lara Gálvez como delegado del IMSS-Bienestar de Puebla. El gobierno federal designó a Joaquín Espidio Camarillo como nuevo coordinador estatal del IMSS-Bienestar, quien se desempeñaba como secretario de Salud en el gobierno de Alejandro Armenta Mier. Lara continuará formando parte del 'proyecto de transformación' de los servicios públicos de salud y se incorporará a la Unidad de Gestión Territorial en Salud del IMSS-Bienestar.

El secretario de Salud federal calificó el pago de tratamientos de hemodiálisis con un alto sobrecosto como un 'acto de corrupción'. Sin embargo, el comunicado no menciona si la salida de Lara está relacionada con las investigaciones sobre este tema.

A seis meses del asesinato del alcalde Carlos Manzo, su viuda y sucesora, Grecia Quiroz, enfrenta una embestida del oficialismo michoacano, que incluye una reforma electoral para limitar al Movimiento del Sombrero y una denuncia penal impulsada desde el Congreso local controlado por Morena. El secretario general de la sección 34 de Zacatecas exigió reunirse con la presidenta para discutir la situación.

La investigación contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas es por presuntos vínculos con el crimen organizado y les cancelaron la visa desde el año pasado, según reveló un reportaje de Los Angeles Times





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