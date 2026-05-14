Salidas confirmadas y continuidades en duda para las Águilas del América

Con la eliminación en los Cuartos de Final en la Liga MX Clausura 2026, varias Águilas del América se enfrentan a la duda de su continuidad. Los jugadores sometidos a un contrato vencido, como Néstor Araujo y Cristian Borja, y otros con destino incierto como Jonathan dos Santos, preparan el torneo con incertidumbre. Además, la continuidad del capitán Henry Martín sigue en la cuerda floja tras fallar un penal en el Clausura 2026.

El torneo comienza a prepararse por parte de las Águilas del América luego de su eliminación a manos de Pumas en los Cuartos de Final de la Liga MX Clausura 2026 y que deja en el ‘alambre’ la continuidad de varios de sus elementos, algunos se irán tras acabar su contrato y otros con destino incierto.

De acuerdo con Javier Rojas en Insiders de TUDN, hay salidas confirmadas del equipo de Coapa como son las de Néstor Araujo y Cristian Borja. Hay un caso, el de Jonathan dos Santos, que no se ha definido si se retira o no. Borja, por el tema contractual sí sale, aunque aún no se ha manifestado sobre una posible renovación.

En tanto, el defensa mexicano de 23 años de edad, Ralph Orquin, es una salida cantada porque termina su contrato de una forma no tan agradable como hubieran querido. ¿SE VA O SE QUEDA HENRY MARTÍN EN EL AMÉRICA? Luego de fallar un penal en los Cuartos de Final de vuelta frente a Pumas que fue factor para la eliminación del América en la Liguilla del Clausura 2026, la continuidad de Henry Martín en las Águilas está en duda





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