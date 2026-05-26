Salinas Group pays tax debt, Sheinbaum calls for TV Azteca boycott

The Salinas Group has made payments to the Tax Administration Service (SAT) related to tax debts, as reported by the Secretariat of the Treasury and Public Credit (SHCP). The group's payments cover a total amount derived from judicial rulings. The SHCP stated that the group has already deposited partial payments to the Federal Treasury until July 2027, in accordance with the Federal Tax Code and applicable judicial rulings.

De los 32 mil 132 millones de pesos adeudados, 13 mil 979 millones ya ingresaron a la Tesorería de la Federación y el resto será cubierto en parcialidades hasta julio de 2027.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, realiza pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto total derivado de resoluciones judiciales relacionadas con adeudos fiscales. En una breve tarjeta informativa difundida el lunes, la dependencia señaló que, ‘de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables’, el grupo empresarial Hacienda precisó que, del monto total, ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación parcialidades hasta julio de 2027.

El conflicto fiscal comenzó en 2013, cuando el SAT determinó adeudos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) Entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones emitidas por la autoridad fiscal. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre pasado, el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que las instancias legales habían quedado agotadas y las empresas de Grupo Salinas El funcionario explicó entonces que las compañías podrían acceder a una solución amistosa.

En enero de este año, Hacienda anunció que el pago sería finalmente de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, que se ingresarían de forma fraccionada. Durante su conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a no consumir contenidos de la televisora. En respuesta, TV Azteca emitió un comunicado en que calificó los señalamientos de la presidenta como falsos y afirmó que millones de mexicanos continúan siguiendo sus contenidos.

Tras el intercambio, dirigentes y cuentas oficiales de Morena respaldaron públicamente a la presidenta. La dirigente nacional del partido, Victoria Montiel, afirmó en redes sociales que Sheinbaum ‘actúa con estricto apego a la ley porque el pueblo de México tiene derecho a la verdad’. La cuenta oficial de Morena publicó: ‘Se dicen ‘censurados’, pero olvidan que sus millones salieron del salinismo. TV Azteca se financió con un préstamo de 29 MDD de Raúl Salinas. Prohibido olvidar’





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