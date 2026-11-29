Salman Rushdie presenta su nuevo libro 'La penúltima hora' en la FIL, donde destaca el humor en su literatura y su nueva técnica de escritura improvisada tipo jazz.

El reconocido autor británico-estadounidense nacido en India, Salman Rushdie, presentó su más reciente novela titulada 'La penúltima hora' durante la Feria Internacional del Libro ( FIL). Durante esta encuentro público, el escritor sostuvo una charla profunda con el ensayista mexicano Jesús Silva-Herzog para analizar los matices de su producción literaria actual y su evolución artística.

El humor como elemento central en su narrativa actual

Salman Rushdie estableció claramente que sus libros no son necesariamente serios ni controversiales a pesar de su historial, sino que la mayoría de su obra se caracteriza por ser divertida y llena de improvisación en los últimos años. El autor sostuvo que su felicidad aumenta significativamente cuando se dedica a escribir, desmintiendo la idea de que la creación literaria es siempre una agonía para él. Esta postura contrasta con la percepción pública generada por eventos pasados que oscurecieron la naturaleza lúdica de sus textos anteriores.

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El legado de Los versos satánicos y la percepción pública

Jesús Silva-Herzog señaló durante la conversación que la novela 'Los versos satánicos', publicada en 1988, pudo haber oscurecido el trabajo del autor de tal modo que hoy sorprenda a algunos lectores descubrir lo divertido que es realmente su estilo. Salman Rushdie justificó esta percepción distorsionada comparando la situación con el escritor James Joyce, quien fue acusado erróneamente de ser pornógrafo por personas que nunca leyeron sus obras. El autor recordó además que líderes islámicos entrevistados en televisión británica criticaban su trabajo sin haberlo leído, argumentando que su verdadera vocación no era la lectura, sino quemar libros.

Colaboración con Larry David y la naturaleza del arte

Rushdie compartió anécdotas sobre su participación en proyectos de televisión, mencionando específicamente su colaboración con Larry David, a quien conocía previamente y contactó para participar. El proceso fue inusual porque no existía un guion escrito; todo se improvisaba, y el chiste central giraba en torno al protagonista metiéndose en problemas con un ayatola buscando ayuda. Esta experiencia refleja su enfoque actual de crear contenido mediante la improvisación y la espontaneidad, valores que ahora aplica consistentemente en su escritura novelística.

Nueva técnica de escritura tipo jazz en su última obra

El escritor describió una metamorfosis fundamental en su proceso creativo, pasando de estructuras arquitectónicas rígidas donde construía los huesos de la historia, a una técnica más fluida y musical. Salman Rushdie comparó explícitamente su método actual con escribir jazz, admitiendo que aunque no es totalmente improvisado, tiene una estructura sinfónica que le permite explorar nuevas vías narrativas. Esta evolución le permite mantenerse alerta mentalmente y enfrentar el desafío de escribir oraciones nuevas y dar a sus personajes frases nunca dichas por él.

Alegorías sobre el lenguaje y la comunicación en el mundo

En 'La penúltima hora', Salman Rushdie incorpora una historia alegórica donde el propio idioma es un personaje que se enoja con la gente debido a las enormes diferencias en el mundo. La trama describe a un hombre viejo en una plaza que observa a una mujer bella, quien representa el lenguaje, pero esta se marcha enfadada porque ya nadie permite que nadie hable libremente. Esta metáfora subraya la importancia crítica de la comunicación abierta frente a las divisiones globales que impiden el diálogo efectivo entre diversas culturas.