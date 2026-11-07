Salomón Rondón lidera el goleo del Apertura 2026 con 15 goles

Salomón Rondón es el máximo goleador del Apertura 2026 con 15 goles. Henry Martín encabeza a los mexicanos con 10 anotaciones antes de las jornadas finales.

Salomón Rondón se consolidó como la figura dominante en la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX, acumulando un total de 15 anotaciones en apenas 15 partidos disputados. El delantero venezolano de 37 años mantiene un margen decisivo de cinco goles sobre su perseguidor más cercano, asegurando un liderazgo técnico sólido mientras el torneo regular se encuentra a punto de finalizar.

Dominio absoluto de Salomón Rondón

La actuación de Salomón Rondón con la camiseta de Pachuca ha sido impecable, estableciendo un estándar de eficiencia ofensiva que lo coloca como el principal candidato al título de máximo goleador del certamen. Su consistencia ha sido tal que ha marcado en nueve de las quince jornadas jugadas, incluyendo hat-tricks o dobletes en enfrentamientos clave contra rivales de alta exigencia.

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Henry Martín líder entre los mexicanos

Henry Martín es el futbolista nacional con mayor cantidad de goles en el Apertura 2026, registrando 10 anotaciones con la equipación de América. El atacante de 33 años se mantiene en el segundo puesto general de la clasificación, actuando como el referente principal del talento mexicano en este torneo y separando al resto del grupo con una diferencia significativa de cuatro goles.

Competencia entre jóvenes y destacados nacionales

Tahiel Jiménez, futbolista de Santos Laguna, ocupa el décimo lugar en la tabla general con seis goles, igualando la cifra de Alí Ávila. Este desempeño posiciona a Tahiel Jiménez, hijo de Walter Jiménez, y a Alí Ávila, elemento de Querétaro, como las siguientes opciones más peligrosas entre los jugadores locales. Ricardo Marín, Gil Mora, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Alfonso Alvarado, Santi Sandoval y Andrés Montaño completan el top de nacionales con cinco goles cada uno.

Calendario decisivo de las jornadas finales

Salomón Rondón tiene dos oportunidades restantes para ampliar su ventaja en la fase regular, enfrentando a Atlas en la Jornada 16 y a Toluca en la Jornada 17. Henry Martín también mantiene activa su aspiración de aumentar su registro en los encuentros contra Pumas y Tigres programados para las mismas fechas, lo que garantiza un cierre emocionante del torneo de goleadores.

Desglose histórico de las anotaciones de Rondón

El historial detallado de Salomón Rondón revela su impacto inmediato desde el inicio del torneo, con una doblete contra Pumas el 18 de julio de 2026 y otro tanto contra Puebla el 17 de agosto de 2026. Su racha continúa con goles en partidos contra Querétaro, Guadalajara, FC Juárez, Atlante, Tijuana, Necaxa, Monterrey y Tigres, consolidando su estatus como el delantero más letal del Apertura 2026.