Salomón Rondón lidera goleada de Pachuca y persigue récord histórico en Liga MX

A sus 37 años, el delantero venezolano Salomón Rondón aporta el 60% de los goles del Pachuca. El jugador busca su segundo título de goleo y asegurar el acceso a la Liguilla.

El delantero venezolano Salomón Rondón ha renegociado los límites de la longevidad en el fútbol profesional al convertirse en el motor ofensivo del Club de Fútbol Pachuca a sus 37 años de edad. El 16 de septiembre cumplió esta marca, confirmando que su capacidad goleadora no solo se mantiene, sino que domina el escenario actual del torneo de Liga MX. Su impacto es estadísticamente abrumador, ya que es responsable de exactamente el 60% de los tantos anotados por el conjunto tuzo en la presente temporada.

Rondón dispara el ataque con 60% de goles del Pachuca

La estadística de rendimiento de Salomón Rondón representa un fenómeno aislado en la historia reciente del deporte. Mientras la mayoría de los futbolistas se retiran o disminuyen su actividad competitiva drásticamente entre los 35 y 40 años, él ha optado por un enfoque de eficiencia estratégica. El jugador venezolano ha demostrado que su experiencia le permite dosificar el esfuerzo físico con una precisión que los atletas más jóvenes aún no poseen, asegurando su lugar como titular indiscutible.

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Esta consistencia es vital para el Club de Fútbol Pachuca, quien busca recuperar su lugar en la competencia oficial. Aunque el equipo no ocupa una posición automática en la fase de Liguilla con dos jornadas pendientes, mantiene vivas sus opciones matemáticas. Los tuzos se encuentran separados apenas de tres puntos del octavo lugar, una marca que actualmente ostenta el Santos Laguna con 22 unidades en la tabla general.

Trayectoria histórica desde el debut profesional en 2006

La conexión de Salomón Rondón con el fútbol mexicano no es casual ni reciente, sino el resultado de una evolución profesional de dos décadas. Su debut oficial ocurrió el 9 de octubre de 2006, marcando el inicio de una carrera que lo ha llevado a competir en las ligas más exigentes del mundo. Antes de aterrizar en México, el delantero venezolano dejó huella en clubes europeos de primer nivel como el Málaga, el Zenit, el West Bromwich Albion, el Newcastle y el Everton.

También experimentó con el River Plate, uno de los gigantes de Sudamérica, antes de dar el salto definitivo a la Liga MX. En 2024, con 34 años cumplidos, se vistió por primera vez con la playera del Pachuca. Esta decisión tardía en su carrera no solo revitalizó su rendimiento personal, sino que lo situó en el sexto lugar de la lista histórica de goleadores del club con 56 anotaciones, superado únicamente por el líder del equipo.

Estrategia táctica y confianza del entrenador Salomón Almada

El éxito actual de Salomón Rondón bajo la dirección técnica de Salomón Almada se basa en una adaptación táctica inteligente. El entrenador prioriza la participación de jugadores jóvenes, pero reconoce en el venezolano una ventaja específica: su técnica depurada en los remates de primera y su efectividad superior en los jugadas aéreas o cabezazos. Esta especialización permite al equipo mantener una amenaza constante sin depender de cambios de último minuto.

La química entre el estratega y la figura del ataque es fundamental para el proyecto deportivo. Tras la victoria contundente de 3-0 contra el Tigres UANL en la Jornada 15, donde Rondón marcó un doblete, el técnico expresó su admiración pública. Almada señaló que sus conversaciones profundas con el delantero han creado un vínculo de compromiso mutuo, esencial para sostener el esfuerzo profesional requerido en la recta final del campeonato.

Rivalidad de récords y próximos pasos en la Liguilla

El objetivo inmediato para Salomón Rondón es doble: asegurar la clasificación del Club de Fútbol Pachuca a los cuartos de final y consolidarse como el máximo goleador de la temporada. Para lograr el primer paso, el equipo necesita ganar los seis puntos disponibles en las dos últimas jornadas de la fase regular. Su desempeño personal lo ubica en la mira de la historia del fútbol nacional, pues aspira a ser el tercer campeón de goleo en las últimas dos décadas con más de 14 tantos.

Los datos comparativos destacan la superioridad del venezolano. Con 15 goles y un promedio de uno cada 83 minutos, Rondón se distancia significativamente de sus competidores más cercanos en la tabla de punteros, como Juninho Vieira del Pumas UNAM, quien registra 9 goles con un ritmo de uno cada 118 minutos. Este dominio estadístico justifica la expectativa de que el jugador venezolano cierre su año deportivo rompiendo más récords personales y contribuyendo al éxito institucional del Pachuca.