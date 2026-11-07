Salomón Rondón renueva con Pachuca hasta 2028 y seguirá en la Liga BBVA MX. El delantero suma 56 goles con el club en 109 partidos.

El delantero venezolano Salomón Rondón renovó su contrato con el Pachuca por dos años más, por lo que permanecerá en el club hasta 2028. La noticia fue dada a conocer por los Tuzos en sus redes sociales el viernes 6 de noviembre de 2026.

Con la renovación, Rondón seguirá como delantero centro del equipo en la Liga BBVA MX, torneo en el que buscará mantenerse entre los mejores jugadores de la competición. El anuncio llega después de un Apertura 2026 en el que, de acuerdo con el club, el atacante mostró olfato goleador y una condición física en plena forma.

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Detalles del nuevo contrato de Salomón Rondón

El acuerdo amplía la permanencia del delantero con el conjunto de Pachuca por dos años, con vigencia hasta 2028. El club difundió un mensaje en el que destacó que Rondón prolonga su estadía en el Reino de la Bella Airosa.

En la publicación, Pachuca llamó a Rondón El Rey y confirmó que seguirá siendo el delantero centro del equipo tras su desempeño en el Apertura 2026. La renovación se presentó como una continuidad de su papel dentro de la plantilla.

Números de Salomón Rondón con Pachuca

Salomón Rondón lleva dos años y medio en el futbol mexicano, con 109 juegos disputados en los que ha marcado 56 goles y ha dado 10 asistencias. Sus registros acumulan 8 464 minutos en el terreno de juego.

En lo que va del Apertura 2026, el delantero registra 16 juegos disputados, con 25 goles anotados y dos asistencias en 1308 minutos de juego. Según las cifras difundidas, ha marcado en 10 partidos del torneo.

Qué significa la renovación para Pachuca

La renovación asegura que Pachuca mantenga a Salomón Rondón como su delantero centro hasta 2028. El jugador tiene amplias posibilidades de ser campeón de goleo del Apertura 2026, según la información publicada.

Para el club, la continuidad del goleador representa estabilidad en la línea de ataque tras el Apertura 2026. Rondón también fue campeón de goleo en el Clausura 2024, un antecedente que refuerza su trayectoria reciente en la liga.

Como próximo paso, el delantero continuará jugando con Pachuca y competirá en la Liga BBVA MX con el objetivo de ampliar su legado en el futbol mexicano. La información disponible no detalla fechas adicionales de procedimientos ni otras etapas del proceso.