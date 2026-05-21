Saltillo Bajo Desaceleración Económica-Inversión Automotriz Genera Fama Paralela e Incertidumbre Fiscal

La reciente inversión anunciada por General Motors para la producción de 80.000 vehículos hacia el año 2030 representa un movimiento estratégico para la economía regional, pero plantea preocupaciones a corto plazo como la incertidumbre regulatoria y las dificultades en la provisión y producción de piezas.

La reciente inversión anunciada por General Motors para la producción de 80.000 vehículos hacia el año 2030 representa un movimiento estratégico que ya se anticipaba dentro del mercado nacional, ante lo cual dará un impulso a la economía regional , El académico e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila , Antonio Serrano Camarena, detalló que esta inversión es una noticia positiva que llega en un momento de desaceleración local.

Por un lado es una excelente noticia, sobre todo vamos a tener la oportunidad de reactivar la economía porque Saltillo está cayendo de manera muy pronunciada en un bache económico que si no se recupera rápido vamos a tardar muchos años en salir de él", afirmó el entrevistado. En cuanto a las reglas de origen y la proveeduría en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Serrano Camarena evaluó que actualmente la industria local carece de la capacidad necesaria para sustituir los componentes procedentes de Asia, debido a que no existen los incentivos adecuados para que los empresarios nacionales arriesguen sus capitales en el desarrollo de estas piezas específicas.

La actualidad las condiciones son peores que antes, propias del país o externas, kapa al llevarlos a proyectos económicos, él opinó. La ausencia de centros de diseño o corporativos principales en la región reduce el valor agregado que se genera localmente. Según Serrano Camarena, cuando hablamos de inversión, en la entidad registraron una contracción promedio del 5 por ciento durante los últimos tres meses, ubicándose como el segundo estado con mayor descenso en este indicador.

Respecto a las condiciones laborales, el investigador criticó la disparidad en los ajustes de los salarios, destacando que mientras en el extranjero los incrementos alcanzaron el 11.5 por ciento, en la localidad los aumentos se fijaron un 3.5 por ciento para el presente año, una cifra que consideró insuficiente para el bienestar de los trabajadores. En resumen, Serrano Camarena aseveró que aunque el país posee el potencial técnico para involucrarse en la cadena de suministro global, la efectividad de los proyectos económicos depende directamente de la oportunidad con la que se implementen las estrategias comerciales.

En cuanto a la preocupación a corto plazo, Serrano Camarena recordó el impacto de la reciente reducción en la perspectiva de la deuda soberana del país por parte de agencias calificadoras a pesar de la inversión anunciada por General Motor





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