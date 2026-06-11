Saltillo conquista la Escoba de Platino 2026 en Madrid por su excelencia en limpieza urbana

El municipio de Saltillo ha sido galardonado con el máximo reconocimiento internacional de ATEGRUS, destacando sus inversiones millonarias en infraestructura sanitaria y gestión de residuos.

La ciudad de Saltillo ha alcanzado un hito sin precedentes en el ámbito de la gestión ambiental y el urbanismo moderno al recibir la prestigiosa Escoba de Platino 2026.

Este galardón, considerado el máximo reconocimiento internacional en su categoría, es otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente, ampliamente conocida como ATEGRUS. La entrega de este premio tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente TECMA 2026, un evento de renombre mundial celebrado en la ciudad de Madrid, España.

En un acto cargado de solemnidad y reconocimiento, el regidor Carlos Kalionchis y el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, acudieron en representación del alcalde Javier Díaz González para recoger la distinción que pone de relieve el compromiso inquebrantable del Gobierno Municipal con la sostenibilidad y la higiene urbana. La Escoba de Platino no es un premio sencillo de obtener, ya que representa la cúspide de la excelencia en la gestión de los servicios públicos.

ATEGRUS evalúa rigurosamente las políticas implementadas por los gobiernos locales, analizando no solo la limpieza visible de las calles, sino también la eficiencia en el tratamiento de desechos y la promoción de una cultura de respeto hacia el entorno natural. En la edición de este año, la competencia fue sumamente reñida, contando con la participación de 157 municipios provenientes de diversas naciones, destacando la fuerte presencia mexicana con 42 delegaciones.

De todos los aspirantes, solo 120 lograron obtener reconocimientos en diversas categorías, posicionando a Saltillo en la cima del podio al recibir la categoría de platino, lo que demuestra que la ciudad está implementando estándares de calidad internacionales en el manejo de sus residuos. El éxito alcanzado por Saltillo es el resultado directo de una planeación estratégica y una inversión financiera considerable.

El alcalde Javier Díaz González ha enfatizado que este logro es el fruto del esfuerzo coordinado entre el personal operativo del municipio y una ciudadanía consciente de su responsabilidad ambiental. Uno de los pilares fundamentales que justificaron este premio fue la implementación de proyectos de infraestructura crítica. El municipio destinó una suma superior a los ciento veinte millones de pesos para modernizar sus sistemas de gestión de basura.

Esta inversión se dividió principalmente en dos ejes: la construcción de una nueva fosa en el relleno sanitario, lo que permite una disposición de desechos más segura y eficiente, y la adquisición de una flota renovada de camiones recolectores. Estos nuevos vehículos no solo optimizan los tiempos de recolección, sino que reducen las emisiones contaminantes y mejoran la operatividad diaria de los servicios públicos.

Desde la perspectiva técnica, Aníbal Soberón Rodríguez subrayó que la distinción es un reflejo del arduo trabajo diario que realizan cientos de trabajadores municipales, quienes se encargan de que los espacios públicos se mantengan en condiciones óptimas para el disfrute de toda la población. La gestión no se limitó únicamente a la compra de equipo, sino que incluyó una reingeniería de los procesos de limpieza urbana para garantizar que cada sector de la ciudad reciba una atención equitativa y eficiente.

Este enfoque integral ha permitido que Saltillo no solo sea una ciudad limpia, sino un ejemplo de cómo la administración pública puede transformar la calidad de vida de sus habitantes a través de la optimización de los servicios básicos y la gestión responsable de los recursos naturales. El evento en Madrid contó con el respaldo diplomático y comercial, destacando la presencia de Óscar Pérez, agregado de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de México en España, quien acompañó a la delegación saltillense.

La presencia de representantes de diversos organismos internacionales vinculados a la gestión ambiental reafirmó la importancia de los modelos de éxito implementados en Saltillo. Con la obtención de la Escoba de Platino 2026, la capital de Coahuila no solo suma un trofeo a sus vitrinas, sino que consolida su imagen como una ciudad vanguardista en materia de urbanismo y ecología.

Este reconocimiento sirve como motivación para continuar implementando políticas públicas que prioricen el cuidado del medio ambiente, asegurando que las futuras generaciones hereden una ciudad sostenible, limpia y saludable





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