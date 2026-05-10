Saltillo: Cuatro años consecutivos con un aumento en los siniestros automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol

En los últimos cuatro años, la zona metropolitana de Saltillo ha visto un aumento constante en los siniestros automovilísticos que involucran el uso del alcohol. Durante el último año, se registraron 65 incidentes que derivaron en personas fallecidas o heridas. Según los registros de VANGUARDIA, entre mayo del año pasado y la fecha se han presentado 55 incidentes que derivaron en personas lesionadas y 10 hasta la fecha en los que hubo personas muertas

Durante el último año, la zona metropolitana de Saltillo reportó 65 incidentes automovilísticos que se originaron en personas fallecidas o heridas, en los que estuvo involucrado el uso del alcohol.

Según los registros de VANGUARDIA, entre mayo del año pasado y la fecha se han presentado en la ciudad 55 incidentes que derivaron en personas lesionadas y 10 en los que hubo personas muertas. El último de ellos ocurrió la madrugada de este sábado cuando un automovilista, presumiblemente en estado de ebriedad, cayó desde un puente sobre el boulevard Fundadores al oriente de la ciudad.

El conductor identificado como Jonatan Uziel perdió el control del volante impactando con las barreras divisorias del puente y cayendo sobre los cultivos de la misma. Falleció después del accidente en la Clínica 2 del IMSS tras ser trasladado por paramédicos. Los registros de este medio indican que en el caso de aquellos que registraron personas lesionadas por causa del alcohol, se acumularon 42 incidentes automovilísticos en el año pasado por otros 13 este año.

En el caso de aquellos que registraron personas muertas, se acumularon siete entre mayo y diciembre del 2025 y otros tres este año, incluyendo el de este sábado por la madrugada





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salguería Siniestros Automovilísticos Consumo De Alcohol Ebriedad Incidentes Automovilísticos Relacionados Con E Vía De Escape Bulevar Fundadores Clínica 2 Del IMSS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pierde menor el control, impacta camellón y vuelca en periférico LEA de SaltilloUno de los neumáticos del automóvil se desprendió tras el impacto y el menor resultó lesionado

Read more »

Le dejan camioneta a reparar y termina destrozada tras fuga y persecución en SaltilloEl presunto responsable fue detenido por Tránsito Municipal y el dueño de la camioneta anunció que interpondrá una denuncia tras asegurar que la unidad estaba en reparación en un taller mecánico

Read more »

Clara Brugada entrega equipo y vehículos al Heroico Cuerpo de BomberosHizo entrega de cuatro autotanques con capacidad de cinco mil litros para el suministro de agua en incendios; 22 camionetas de primera respuesta; cuatro camiones multipropósito; y cuatro autobombas

Read more »

Saltillo Soccer vs Xalisco FC: Horario y dónde ver el pase a Semifinales en SaltilloLa Doble S recibirá a Xalisco FC este sábado en el Estadio Olímpico de Saltillo, con la serie igualada 1-1 en los Cuartos de Final de la Liga TDP MX

Read more »