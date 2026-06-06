Saltillo implementa Blindaje Electoral previo a comicios municipales

El municipio de Saltillo resguardó bodegas, oficinas y vehículos oficiales e integró un comité de seguimiento para garantizar la imparcialidad y transparencia durante la jornada electoral, cumpliendo con la normativa y lineamientos electorales.

El Gobierno Municipal de Saltillo implementó este viernes las acciones correspondientes al Blindaje Electoral con motivo de la jornada electoral de este domingo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos .

Como parte de estas medidas, fueron resguardadas bodegas, oficinas y vehículos oficiales del Municipio, en apego a las disposiciones legales aplicables durante el proceso electoral y a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. Asimismo, se integró el comité encargado de dar seguimiento a las acciones de Blindaje Electoral, conformado por Giovanni de la Peña Merlos, Rebeca Boone Villarreal, Ricardo Valdez Cabello y Francisco Saracho Navarro.

La administración municipal señaló que estas acciones forman parte de los mecanismos preventivos que se aplican para garantizar la imparcialidad en el actuar gubernamental, brindar certeza a la ciudadanía sobre el uso adecuado de los recursos públicos y fortalecer la transparencia durante el desarrollo de la jornada electoral. El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones democráticas, por lo que mantendrá el cumplimiento de las disposiciones electorales antes, durante y después de la elección.

En el contexto de la próxima jornada electoral, las autoridades municipales de Saltillo han desplegado una serie de medidas preventivas conocidas como Blindaje Electoral, que buscan aislar los recursos y la infraestructura gubernamental de cualquier intento de uso indebido con fines partidistas. Este protocolo incluye el resguardo físico de instalaciones clave como bodegas, oficinas y vehículos oficiales, los cuales permanecerán bajo llave y supervisión durante el periodo electoral, garantizando así que no sean utilizados para actividades que puedan vulnerar la equidad en la contienda.

Además, se ha establecido un comité de seguimiento compuesto por funcionarios de alto nivel, quienes serán responsables de monitorear el cumplimiento de estas disposiciones y actuar en caso de detectar anomalías. La creación del comité de Blindaje Electoral, integrado por Giovanni de la Peña Merlos, Rebeca Boone Villarreal, Ricardo Valdez Cabello y Francisco Saracho Navarro, subraya el enfoque institucional y la voluntad política de transparentar el uso de los recursos públicos.

Este grupo tendrá la encomienda de supervisar que las dependencias municipales acaten las restricciones legales, como la suspensión de obra pública, campañas de difusión o cualquier acción que pueda interpretarse como propaganda gubernamental durante la veda electoral. La presencia de varios titulares de áreas estratégicas en el comité asegura una coordinación interdepartamental efectiva, permitiendo una respuesta ágil ante posibles infracciones.

Estas medidas se alinean con los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, así como con la legislación estatal en materia electoral. El ayuntamiento de Saltillo reafirma con esto su compromiso de actuar con imparcialidad y transparencia, elementos fundamentales para la credibilidad de los comicios.

La ciudadanía puede confiar en que, durante la elección, los recursos municipales estarán resguardados y no se emplearán para beneficiar a ningún candidato o partido, contribuyendo así a un proceso democrático limpio y equitativo. La implementación del Blindaje Electoral refleja un esfuerzo por blindar la función pública de presiones político-electorales, un practice que se ha vuelto común en muchos municipios del país durante épocas de comicios.

A largo plazo, esta iniciativa podría sentar un precedente para futuros procesos electorales en Saltillo y otros municipios de la región, demostrando que es posible mantener una administración continua sin interferir en la competencia política. La rendición de cuentas y la transparencia no solo se promueven durante la jornada electoral, sino que deben ser pilares constantes de la gestión pública.

El éxito de este Blindaje Electoral dependerá de la estricta observancia de los protocolos por parte de todos los servidores públicos y de la vigilancia ciudadana, que siempre será un contrapeso essential para asegurar que las normas se cumplan cabalmente





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