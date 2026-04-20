Saltillo implementa plan integral de recuperación urbana y saneamiento ambiental en puntos estratégicos

El municipio de Saltillo despliega brigadas de limpieza, saneamiento en la Alameda y mejoras estéticas para revitalizar espacios públicos tras fenómenos climáticos recientes.

El Gobierno Municipal de Saltillo ha intensificado de manera significativa sus operaciones de mantenimiento y recuperación de espacios públicos, ejecutando una serie de intervenciones estratégicas que abarcan diversos puntos críticos de la geografía urbana.

Ante la reciente inestabilidad climática que afectó a la capital coahuilense, la administración local decidió desplegar cuadrillas especializadas del programa Aquí Andamos con el objetivo primordial de restablecer la imagen urbana y garantizar entornos seguros para la convivencia ciudadana. En el sector oriente, los esfuerzos se concentraron en áreas peatonales de gran tránsito, específicamente en los corredores situados entre las calles 11 y 13, así como en el tramo comprendido entre la 26 y la 28. En estos puntos, el personal municipal realizó labores profundas de deshierbe, barrido manual y recolección de residuos sólidos y escombros, revirtiendo años de descuido en estas zonas críticas para la movilidad vecinal. Estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de un plan integral que busca recuperar la dignidad del espacio público como motor de seguridad comunitaria. Simultáneamente, uno de los puntos focales de estas labores de rescate ha sido el icónico Lago de la Alameda Zaragoza. La reciente caída de granizo, exacerbada por la temporada natural de floración del nogal, provocó una acumulación inusual de biomasa y desechos orgánicos en el cuerpo de agua, lo que alteró significativamente su coloración y equilibrio ecológico. Ante esta contingencia, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable activó un protocolo de emergencia que incluye la extracción minuciosa de materia orgánica tanto en la superficie como en el lecho del lago. A través de técnicas de desazolve y la aplicación de recubrimientos especializados, las autoridades trabajan para restablecer los niveles óptimos de calidad del agua, evitando así daños irreversibles en la fauna y flora del lugar y asegurando que este emblemático espacio siga siendo un referente de recreación funcional y estética para los saltillenses. Finalmente, la estrategia de embellecimiento se extiende hacia el corazón histórico de la ciudad, donde se han priorizado trabajos de desazolve en la calle Del Arroyo, una arteria vital para el desfogue de aguas pluviales. A esta labor se suma un ambicioso proyecto de rehabilitación estética en los inmuebles que se ubican sobre la calle Miguel Hidalgo, donde comerciantes y residentes han sido partícipes de las mejoras en fachadas y banquetas. Este esfuerzo de revitalización urbana no solo responde a una necesidad de limpieza inmediata tras las inclemencias meteorológicas, sino que representa un compromiso a largo plazo con la imagen pública y la identidad de Saltillo. Al integrar la infraestructura, el medio ambiente y la participación ciudadana, el Ayuntamiento busca consolidar un modelo de ciudad resiliente, donde la prevención de riesgos y el mantenimiento constante se traduzcan en una mejor calidad de vida para todos los sectores de la población, consolidando la confianza en las instituciones encargadas de la gestión territorial





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