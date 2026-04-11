Saltillo Intensifica Acciones en Centro Histórico, Vialidades y Áreas Verdes

El gobierno municipal de Saltillo implementa mejoras en el Centro Histórico, vialidades y áreas verdes, incluyendo limpieza de arroyos, señalización vial y poda de árboles. Además, se activa el Chat Bot 'Saltillo Fácil' para reportes ciudadanos.

El gobierno municipal, liderado por el alcalde, ha intensificado sus esfuerzos en diversas áreas del Centro Histórico y zonas aledañas, enfocándose en la preservación del patrimonio urbano y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. La administración ha desplegado cuadrillas en múltiples frentes para abordar problemáticas clave y garantizar espacios más seguros, limpios y atractivos para la convivencia familiar.

Estas acciones son una clara manifestación del compromiso municipal de mantener las zonas más emblemáticas de la ciudad en óptimas condiciones, tanto para los residentes como para los visitantes. El alcalde subrayó la importancia de estos trabajos, destacando que la inversión en infraestructura y mantenimiento es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Las intervenciones se han planificado cuidadosamente para maximizar su impacto y asegurar resultados duraderos. \De forma simultánea, se han emprendido diversas iniciativas en arroyos, vialidades y áreas verdes. En el arroyo La Tórtola, específicamente en el tramo entre las calles Rayón y General Ramón Corona, en pleno corazón del centro, cuadrillas municipales han estado trabajando arduamente en la limpieza y el desescombro. Se ha retirado basura, escombros y maleza para mejorar la estética del entorno y prevenir problemas de salud pública. Paralelamente, se ha continuado con la instalación de señalización vial en importantes arterias como el periférico Luis Echeverría, Paseo de la Reforma y el bulevar Fundadores. El objetivo principal es fortalecer la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico. Además, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ha llevado a cabo podas de palmas de la especie Washingtonia en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo entre Venustiano Carranza y José Musa de León, contribuyendo así al embellecimiento de la ciudad y a la salud de los árboles. \El alcalde también ha puesto a disposición de la ciudadanía el Chat Bot “Saltillo Fácil”, accesible a través del número 844-160-08-08, como una herramienta para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno municipal. A través de este sistema, los residentes pueden reportar problemas relacionados con los servicios públicos y dar seguimiento a sus solicitudes. Esta iniciativa refleja el compromiso de la administración con la transparencia, la eficiencia y la cercanía con la comunidad. La implementación de tecnologías como el Chat Bot es un paso importante hacia la modernización de los servicios municipales y el fortalecimiento de la participación ciudadana. El alcalde reiteró su invitación a la ciudadanía a utilizar esta herramienta y a contribuir activamente al cuidado y mejora de la ciudad. Estas acciones conjuntas demuestran una estrategia integral para mejorar la infraestructura, el medio ambiente y la calidad de vida en Saltillo, consolidando su posición como una ciudad próspera y habitable





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Centro Histórico Vialidades Áreas Verdes Limpieza Señalización Chat Bot Saltillo Desarrollo Urbano Servicios Públicos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crisis petrolera global se intensifica por guerra en Medio Oriente y dispara preciosEl cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, ha provocado una interrupción crítica en el suministro de petróleo, desencadenando una de las mayores crisis petroleras de los últimos años

Read more »

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo ratifican dirigenciaAlan Duarte continuará al frente de la asociación para el periodo 2026-2027; presentaron avances y preparan nueva edición de galardones

Read more »

Carin León llevará su música hasta Japón con presentaciones en el Summer Sonic 2026El intérprete de ‘Primera Cita’ se presentará antes en Saltillo el próximo 2 de mayo

Read more »

Ratifican Consejo y Presidencia de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de SaltilloAdemás se presentó un informe de actividades, donde se destacaron las acciones que se han realizado en comercios del primer cuadro de la ciudad

Read more »

Tren de la Pavimentación de García, Nuevo León, intensifica labores; llega a Privada Las VillasManuel Guerra Cavazos encabeza trabajos de pavimentación de mil metros, desde la Avenida Heberto Castillo hasta el interior de la colonia

Read more »

Muere joven por lesiones de atropellamiento, nueve meses después, en SaltilloAgonizó cerca de nueve meses en clínicas de Saltillo, Monclova y en su propia casa

Read more »