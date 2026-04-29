Saltillo Reconocida como Ciudad de Excelencia en Acapulco

El alcalde Javier Díaz González celebra el nombramiento de Saltillo como Ciudad de Excelencia en el Tianguis Turístico de Acapulco, destacando inversiones en seguridad, cultura, turismo e infraestructura.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González , expresó su gran satisfacción por el reconocimiento obtenido por la capital coahuilense como Ciudad de Excelencia durante el prestigioso Tianguis Turístico de Acapulco.

Este nombramiento no es simplemente un galardón, sino un testimonio del arduo trabajo y la efectividad de las políticas públicas implementadas en áreas cruciales como la seguridad, la cultura y el turismo. Saltillo se ha consolidado como un destino atractivo para vivir, trabajar e invertir, y este reconocimiento valida esa posición.

El alcalde enfatizó que el premio se debe a una combinación de factores, incluyendo la riqueza cultural representada por los museos de la ciudad, la innovadora Ruta del Vino y los Dinos, y los esfuerzos continuos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La percepción de seguridad, respaldada por los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), fue un elemento determinante en la decisión de otorgar este importante reconocimiento.

Díaz González aseguró que este logro servirá como un incentivo para redoblar los esfuerzos en beneficio de la comunidad saltillense y para fortalecer la promoción de la ciudad como un destino turístico de primer nivel. La administración municipal está comprometida con el desarrollo sostenible y la mejora continua de los servicios públicos, buscando siempre el bienestar de sus habitantes. La ciudad de Saltillo se prepara para un verano vibrante y lleno de actividades culturales y deportivas.

La llegada del Festival Internacional de las Artes (FINA) y el Fut Fest promete una temporada de entretenimiento para todos los gustos. Estos eventos se complementarán con la emoción del Mundial de Fútbol, ofreciendo a los ciudadanos espacios de recreación, transmisiones en vivo de los partidos y una amplia variedad de presentaciones artísticas en diferentes puntos de la ciudad.

El alcalde detalló que el Mundial iniciará el 11 de junio y el aniversario de la ciudad se celebrará el 25 de julio, por lo que se han planeado numerosas actividades relacionadas con ambos eventos. El objetivo es crear un ambiente festivo y dinámico que impulse el turismo y fortalezca el sentido de comunidad.

Además de los festivales, la administración municipal está invirtiendo fuertemente en infraestructura para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se han destinado más de 300 millones de pesos, en colaboración con el Gobierno del Estado, para la realización de más de 200 obras sociales que abarcan desde pavimentaciones y sistemas de drenaje sanitario hasta la construcción de techumbres en escuelas ubicadas en colonias como La Herradura y Nogales.

Estas obras representan un compromiso tangible con el desarrollo social y la mejora de las condiciones de vida de los saltillenses. La administración municipal de Saltillo también está priorizando la mejora de la movilidad urbana y la inversión en infraestructura clave para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Se está llevando a cabo la ampliación a cuatro carriles de la carretera que conecta Saltillo con Derramadero, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado y permitir que los trabajadores puedan pasar más tiempo con sus familias. Esta obra es fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector sur de la ciudad.

Asimismo, se están realizando importantes inversiones en sistemas de drenaje pluvial en zonas como Misión Cerritos, Mirasierra y Gaspar Valdés, con proyectos que oscilan entre los 10 y 25 millones de pesos. Aunque estas obras son subterráneas y no son visibles a simple vista, son esenciales para prevenir inundaciones y proteger la integridad de las familias durante la temporada de lluvias.

El alcalde enfatizó la importancia de estas inversiones en infraestructura, destacando que son fundamentales para el desarrollo sostenible de la comunidad. Finalmente, la administración municipal está trabajando en garantizar la transparencia en la gestión de los recursos del agua, gestionando ante la CONAGUA la transferencia de recursos destinados al saneamiento (PRODER y PROSANEAR).

Se ha asegurado que cualquier utilidad generada por el sistema de aguas se reinvertirá íntegramente en infraestructura hídrica para garantizar el suministro y la calidad del agua para todos los ciudadanos





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