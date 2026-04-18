Saltillo Refuerza el Bienestar Animal con Servicios Gratuitos y de Bajo Costo

El Ayuntamiento de Saltillo implementa una estrategia integral para prevenir el abandono animal y mejorar la salud pública, ofreciendo servicios veterinarios gratuitos y accesibles en diversas colonias. La iniciativa busca fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía.

El alcalde de Saltillo reafirmó el compromiso de su administración para forjar una ciudad más empática y concienzuda, donde la protección de los animales de compañía se erige como un valor fundamental y compartido por todos los habitantes. Enfatizó la importancia de que la ciudadanía haga uso de los programas y servicios diseñados para el bienestar animal , subrayando que estas iniciativas representan un pilar esencial en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

La estrategia integral que impulsa el gobierno municipal tiene como meta principal atajar de raíz el problema del abandono animal, un fenómeno que no solo genera sufrimiento a los seres vivos, sino que también representa un riesgo latente para la salud pública.

A través de la oferta de servicios veterinarios accesibles, que incluyen opciones gratuitas y de bajo costo, se busca llegar a todos los rincones de la capital, brindando soluciones concretas a las necesidades de los animales y sus tutores en las distintas colonias.

Estas jornadas de atención animal no son un esfuerzo aislado, sino el resultado de una colaboración activa y fructífera entre el gobierno y la sociedad civil.

Durante el evento, se contó con la valiosa participación de organizaciones como Dignidad Animal A.C., un colectivo dedicado a la defensa y promoción del bienestar animal, quienes aportaron su experiencia y vocación de servicio.

Asimismo, especialistas en bienestar animal, veterinarios y técnicos se sumaron a la causa, ofreciendo atención profesional y de calidad a perros y gatos, abarcando desde revisiones médicas hasta procedimientos específicos.

El mandatario local recalcó la trascendencia de estas campañas, no solo por los beneficios directos que reportan a los animales al mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades, sino también por el impacto positivo que generan en la comunidad en su conjunto. La disminución de la población de animales en situación de calle contribuye a crear entornos urbanos más seguros y salubres, al tiempo que fomenta una cultura de respeto, empatía y cuidado hacia todas las formas de vida.

Además de la esterilización, que se ofrece a precios de recuperación sumamente accesibles, se brindaron servicios esenciales como la vacunación y desparasitación de mascotas de forma completamente gratuita.

Estas acciones preventivas son cruciales para erradicar enfermedades zoonóticas y asegurar la salud de los animales y sus familias.

Las autoridades municipales han manifestado su firme determinación de dar continuidad a estas jornadas, planificando su expansión a diversos centros comunitarios y espacios públicos en otras colonias de la ciudad.

Este plan de acción continuo demuestra el compromiso inquebrantable del gobierno de Saltillo con la causa del bienestar animal y la promoción de una convivencia armónica y responsable entre las personas y sus mascotas, sentando las bases para una sociedad más humana y compasiva.

La visión es clara: una Saltillo donde cada ser vivo sea valorado y protegido, y donde la tenencia responsable sea un estándar, no una excepción. La suma de esfuerzos, la concienciación ciudadana y la provisión de servicios accesibles son los pilares sobre los cuales se construye este futuro.

La iniciativa se alinea con objetivos de salud pública, educación cívica y desarrollo social, demostrando cómo el cuidado animal es un componente integral de una ciudad próspera y equitativa





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