Un informe reciente revela que Saltillo tiene un 34.9 por ciento de su población afectada por conflictos en su entorno, ligeramente por debajo de la media nacional. Los principales motivos incluyen ruido, basura, estacionamiento y chismes, con un aumento del 8.9 por ciento desde 2025.

Según los últimos datos, Saltillo registra un 34.9 por ciento de su población afectada por conflictos en su entorno, lo que la sitúa ligeramente por debajo de la media nacional del 38.2 por ciento.

Esto significa que aproximadamente 283 mil 957 habitantes de la ciudad han experimentado algún tipo de conflicto, ya sea con vecinos, familiares, compañeros de trabajo o escuela, autoridades, establecimientos o incluso con desconocidos en lugares públicos. Los principales motivos de estos conflictos incluyen el ruido o contaminación auditiva, basura mal tirada o quemada, problemas de estacionamiento, animales domésticos, conflictos en el transporte público y chismes.

La incidencia de conflictos en Saltillo ha aumentado un 8.9 por ciento en comparación con el mismo período de 2025, cuando solo el 26 por ciento de la población reportó haber experimentado algún conflicto. Aunque Saltillo no es la ciudad con más conflictos a nivel nacional, sí es la que más reportes registra dentro del estado. Le siguen Torreón, con un 23.5 por ciento de personas afectadas, y Piedras Negras, con un 12.9 por ciento.

A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) revela que la mayoría de los conflictos se dan con vecinos (72.4 por ciento), seguido de desconocidos en la calle (36.8 por ciento), autoridades (17.1 por ciento), familiares (7.7 por ciento), establecimientos (5.2 por ciento) y compañeros de trabajo o escuela (3.7 por ciento). Estos datos reflejan un panorama preocupante en cuanto a la convivencia social y la gestión de conflictos en el entorno urbano





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Conflictos Saltillo ENSU Convivencia Media Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mejora del Servicio, Condición para Revisar Tarifas de Transporte Público en SaltilloEl director del IMMUS establece que cualquier discusión sobre un posible aumento en la tarifa del transporte público, actualmente en 15 pesos, está condicionada a una mejora significativa en la calidad del servicio percibida por los usuarios. Se destaca el impacto del precio del diésel en los costos operativos y se valora positivamente el tope al precio del combustible anunciado por el gobierno federal.

Read more »

EU mantiene liderazgo en el turismo global en 2025, pero China sigue ganando terrenoEl número de visitantes que viajaron a EU en 2025 cayó un 5.5% respecto a 2024.

Read more »

Menos saltillenses perciben inseguridad en su entorno: InegiEn el primer trimestre de 2026 se redujo el porcentaje de percepción de inseguridad respecto a los últimos tres meses de 2025

Read more »

Este año se adelantará entrega de informes de Cuenta Pública 2025: Delia GonzalezPor única ocasión este año se adelantará la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la primera del gobierno de Norma Roc&...

Read more »

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a HidalgoLa Presidenta acudió al estado para encabezar la atención a víctimas de las lluvias en 2025

Read more »

Claudia Sheinbaum anuncia una inversión de 41.8 mmdp para obras de infraestructura en HidalgoPara reconstrucción por lluvias de 2025, 4.9 mil mdp

Read more »