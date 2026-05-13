Saltillo's Food Industry Struggles with High Input Costs, Creative Menu Modifications to Cope

The restaurant industry in Saltillo has been facing challenging times due to soaring input costs, particularly with respect to basic ingredients like tomatoes. Presidents such as Isidoro García Reyes from Canirac have described these increases as 'considerably high' and have implemented a variety of measures to soften the blow for consumers while their industry demands more flexibility to retain margins. Creative menu modifications, though effective in managing cost, may not be the full solution to these escalating prices. García Reyes has predicted a small increase in menu prices, but no significant cuts are expected.

Para el sector restaurantero en Saltillo , ha sido 'muy complicado' sortear los incrementos de insumos básicos, particularmente de frutos como el jitomate. Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), calificó los aumentos como 'considerablemente altos'.

De acuerdo con datos del INEGI, el precio del jitomate saladette registró un aumento del 121.1 por ciento en abril a tasa anual, lo que ha presionado las finanzas de los establecimientos locales. Esta situación se suma al incremento general en la canasta alimentaria, la cual pasó de 2 mil 260 pesos a 2 mil 330 pesos en zonas urbanas durante el último año.

García Reyes, expuso que los restauranteros han tenido que implementar diversas medidas para no trasladar de manera inmediata estos costos al consumidor final, aunque el margen de maniobra se reduce cada mes.

'Lo que hemos hecho es pasarnos comunicación entre los mismos restauranteros cuando tiene alguna promoción o cuando sabemos que llega algún pedido especial para poderlos aprovechar', comentó. Agregó que aunque buscan negociaciones con proveedores, situaciones como la del tomate se salen de control para todas las partes, aunado al incremento en cargas laborales y productos que superan el 10 y hasta el 20 por ciento en los últimos dos años, por lo que se hace complejo mantener precios bajos.

Mencionó que anteriormente los ajustes anuales en los menús rondaban el 4 o 5 por ciento, pero en los últimos dos años el promedio de incremento ha sido de entre el 10 y el 12 por ciento. También expuso que muchos dueños de negocios han optado por aguantar estos costos en los últimos dos meses esperando una regulación en el mercado, expuso.

Para mitigar el impacto, mencionó que el sector ha apostado por eventos de venta por volumen como el Coahuila Restaurant Week, estrategia que de acuerdo a García Reyes, ayudó de manera importante a los negocios de la región sureste y centro del estado, además de aprovechar fechas de alta demanda como las festividades del 10 de mayo





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saltillo Restaurant Industry High Input Costs Tomatoes Creative Menu Modifications

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saltillo's Bus Routes Redesign and Future PlansThe city of Saltillo has undergone a significant redesign of its bus routes, with several routes being discontinued between 2023 and 2026. The new routes aim to improve the efficiency and profitability of the transportation system while catering to the mobility needs of the city's residents. The redesign also includes the unification of the city's transportation systems and the implementation of a free public transportation program, 'Aquí Vamos Gratis.' The future of the program and the city's transportation plans are expected to be discussed in upcoming years.

Read more »

Riña afuera de un bar deja tres detenidos en el Centro de Saltillo (videos)Durante el arresto, una de las detenidas presuntamente dañó una patrulla oficial al patear la puerta de la unidad policial

Read more »

Motociclista se lesiona al ser embestido por automovilista en SaltilloUn motociclista resultó lesionado a la altura de la colonia Guerrero, luego de ser embestido por un automovilista que escapó del lugar. Los paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital General. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y luchando por su identificación y localización.

Read more »

Deportivo se estrella contra luminaria y termina volcado en SaltilloEl percance provocó el cierre parcial de la circulación mientras una grúa retiraba el vehículo y se liberaba la vialidad en el sector

Read more »