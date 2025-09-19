Saltillo se prepara para la segunda edición del Torneo Padelmanía: Un impulso al pádel en Coahuila

El Club de Pádel Los GNZLZ fue anfitrión de la presentación oficial de la segunda edición del Torneo Padelmanía, un evento que busca consolidar el crecimiento del pádel en la región de Coahuila, con la participación de autoridades deportivas y turísticas.

El Club de Pádel Los GNZLZ fue el escenario de la presentación oficial de la segunda edición del Torneo Padelmanía, un evento que busca solidificar el crecimiento del pádel en la región de Coahuila .

El anuncio contó con la presencia de destacadas figuras, incluyendo a Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec); Édgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo; Lydia González Rodríguez, directora de Turismo municipal; y David Castañeda Mares, director de Pádel Los GNZLZ. La iniciativa resalta la importancia del deporte como un motor de desarrollo social y económico para la ciudad. Se espera que el torneo atraiga a un gran número de participantes y espectadores, impulsando la actividad física, la convivencia y el turismo local.\Durante su discurso, Antonio Cepeda Licón enfatizó el notable crecimiento del pádel en Coahuila, atribuyéndolo a su capacidad para promover la actividad física, la interacción social y el trabajo en equipo. Cepeda Licón resaltó que este deporte ha generado un gran entusiasmo en la entidad, creando espacios vitales para el bienestar físico y social de la comunidad. La segunda edición de Padelmanía promete ser un evento aún más grande y emocionante que la primera, atrayendo a jugadores de renombre tanto a nivel local como nacional. Los organizadores están trabajando arduamente para asegurar que el torneo sea un éxito rotundo, tanto en términos de competencia deportiva como de promoción turística y recreativa para Saltillo.\El torneo Padelmanía no solo tiene como objetivo principal fomentar el talento deportivo, sino que también busca enriquecer la oferta recreativa y turística de Saltillo, consolidando al pádel como una opción deportiva en auge en el estado. Los organizadores han destacado la importancia de este evento para impulsar la economía local y para promover la imagen de Saltillo como un destino atractivo para los amantes del pádel. Se espera que la segunda edición del torneo supere todas las expectativas, brindando a los participantes y espectadores una experiencia inolvidable. La colaboración entre el Inedec, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, la Dirección de Turismo municipal y Pádel Los GNZLZ demuestra el compromiso de la comunidad para impulsar el desarrollo del deporte y el bienestar social. El éxito del torneo Padelmanía servirá como un modelo para futuros eventos deportivos en la región, impulsando el crecimiento y la popularidad del pádel en Coahuila





