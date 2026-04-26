Saltillo Soccer Remonta y Avanza en la Liguilla de la Liga TDP MX

Saltillo Soccer logró una impresionante remontada al vencer 5-1 a Cefor Pachuca San Luis, asegurando su pase a los Octavos de Final de la Liguilla de la Liga TDP MX. Mientras tanto, T-Rex de Ramos Arizpe fue eliminado en la tanda de penales.

Saltillo Soccer demostró una capacidad de reacción impresionante y un temple de acero al superar a Cefor Pachuca San Luis con una contundente victoria de 5-1.

Este resultado no solo les permitió dar vuelta al marcador global, sino que también les aseguró un lugar en la siguiente ronda de la fase final de la Liga TDP MX. Los goles de Salvador Medina, Martín Vara, José Rocha y un destacado doblete de Edwin Rodríguez fueron fundamentales para esta remontada épica, sellando un triunfo que refuerza la solidez competitiva que Saltillo Soccer ha exhibido a lo largo de toda la temporada regular.

El equipo coahuilense llegó a esta eliminatoria con estadísticas superiores a las de su rival, lo que presagiaba un encuentro desafiante. Cefor Pachuca San Luis, por su parte, había concluido el torneo regular con 56 puntos, producto de 16 victorias, seis empates y ocho derrotas, mostrando una trayectoria consistente pero que finalmente no fue suficiente para contrarrestar el ímpetu de Saltillo Soccer en el momento crucial.

La victoria de Saltillo Soccer no solo representa un logro deportivo, sino también un motivo de orgullo para la ciudad, manteniendo viva la representación de Saltillo en la Liguilla. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar los Octavos de Final, donde buscará mantener el impulso generado por esta remontada histórica. Esta victoria podría ser un punto de inflexión en su camino hacia la fase final, consolidando su candidatura como un serio contendiente al título.

La Liguilla de la TDP MX se caracteriza por su alta competitividad y un margen de error prácticamente inexistente, lo que exige a los equipos una precisión máxima en cada encuentro. Saltillo Soccer ha demostrado estar a la altura de este desafío, superando las expectativas y demostrando una capacidad de adaptación y resiliencia que los distingue de sus rivales.

La confianza del equipo está por las nubes, y la afición espera con entusiasmo verlos continuar avanzando en la búsqueda de la gloria. La estrategia implementada por el cuerpo técnico, combinada con el talento individual de los jugadores, ha sido clave para alcanzar este éxito, y se espera que sigan perfeccionando su juego para enfrentar los próximos desafíos con aún mayor determinación.

En contraste con la alegría de Saltillo Soccer, el T-Rex de Ramos Arizpe experimentó una eliminación dolorosa, aunque luchó con valentía hasta el último momento. A pesar de ganar 2-1 en el tiempo regular contra Cachorros de León, gracias a los goles de Giovanni Alemán y Bruno Mendoza, el equipo ramosarizpense no pudo superar la tanda de penales, cayendo por un ajustado 5-4. Este resultado pone fin a su participación en los 16avos de Final de la Liguilla.

Es importante recordar que el reglamento de la TDP MX establece que, en caso de empate global en las primeras fases de la Liguilla, la serie se decide mediante tiros penales, a excepción de las Finales de Zona, donde se juegan tiempos extra antes de la tanda de penales. La eliminación del T-Rex de Ramos Arizpe es una muestra de la exigencia y la imprevisibilidad de la Liguilla, donde incluso un buen desempeño en el tiempo regular no garantiza la clasificación.

A pesar de la derrota, el equipo demostró un espíritu de lucha admirable, compitiendo con intensidad y determinación hasta el último disparo. La afición de Ramos Arizpe puede sentirse orgullosa del esfuerzo y la dedicación de sus jugadores, quienes dejaron todo en el campo en busca de la victoria. Saltillo Soccer avanza con una victoria contundente, mientras que T-Rex se despide con la frente en alto, habiendo dado lo mejor de sí en una serie que se resolvió por detalles





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