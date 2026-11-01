Saltillo Soccer visita a Artesanos Metepec en la Jornada 10 de la Liga Premier

Saltillo Soccer visita a Artesanos Metepec este sábado a las 4 de la tarde en la Jornada 10 de la Liga Premier Serie A 2026-27, con tres derrotas consecutivas.

Saltillo Soccer tiene programada una visita de alta exigencia ante Artesanos Metepec este sábado a las 4 de la tarde, en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, Estado de México. El duelo corresponde a la Jornada 10 de la Liga Premier Serie A 2026-27 y llega en un momento complicado para los Coyotes, que acumulan tres derrotas consecutivas y la urgencia de recuperar terreno en el Grupo 1.

El conjunto saltillense marcha octavo con ocho puntos en ocho partidos, según la tabla del club. El registro incluye dos triunfos, un empate y cinco derrotas, un balance que explica la necesidad de sumar en su visita a tierras mexiquenses.

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Una racha negativa que preocupa en Saltillo

Las tres derrotas consecutivas de Saltillo Soccer han marcado el ánimo del equipo en las últimas jornadas. Cayeron 3-0 ante Mineros de Fresnillo, 2-1 contra Vaqueros Reynosa y 3-2 frente a ACF Zapotlanejo, resultados que lo han alejado de los primeros puestos del grupo.

En ese contexto, Ariel Morán e Iván Medina suman cuatro goles cada uno y serán referentes para intentar reencontrarse con la victoria. Su aporte ofensivo resulta clave para un equipo que necesita cortar la mala racha y acercarse a los cuatro primeros puestos del grupo, que otorgan boletos a la Liguilla.

El partido también marca el regreso a la actividad de Saltillo Soccer después de que su compromiso de la Jornada 9 ante Cañoneros FC fuera reprogramado, sin fecha definitiva. Ese parón obliga al equipo a retomar el ritmo competitivo en un escenario exigente.

Artesanos Metepec busca reaccionar en casa

Artesanos Metepec, dirigido por Gustavo Contreras, buscará reaccionar luego de perder el invicto frente a La Tribu de Ciudad Juárez. Su entrenador reconoció molestias físicas en el plantel, pero confía en aprovechar la localía para volver a sumar en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo.

El conjunto mexiquense afronta el duelo con la intención de retomar la senda positiva y aprovechar las dudas de un rival que llega golpeado por los resultados recientes. La localía se presenta como un factor a favor para Artesanos Metepec.

Incertidumbre por presuntos adeudos en Saltillo Soccer

La previa está marcada por reportes sobre presuntos adeudos salariales y pagos pendientes de transporte en Saltillo Soccer, situación que habría puesto en duda el viaje al Estado de México. Hasta hoy viernes, el club mantiene el partido en su calendario y no se ha confirmado una cancelación.

Esa incertidumbre añade un elemento extra de atención al encuentro, aunque la directiva no ha anunciado cambios en la programación. El equipo coahuilense sigue contemplando el compromiso como parte de su calendario oficial en la Liga Premier Serie A 2026-27.

Próximos compromisos y objetivos del club

Después de la visita a Artesanos Metepec, los coahuilenses recibirán a Club de Ciervos el 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero. La prioridad será cortar la mala racha y acercarse a los cuatro primeros puestos del grupo, que otorgan boletos a la Liguilla.

Con ocho puntos en ocho partidos y tres derrotas al hilo, Saltillo Soccer necesita resultados positivos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. El duelo ante Artesanos Metepec se presenta como una oportunidad para cambiar la dinámica y recuperar confianza en el Grupo 1.