Saltillo: Una Historia Marcada por la Adversidad

Un recorrido por los eventos más significativos que han moldeado la historia de Saltillo, desde explosiones y incendios hasta sequías, hambrunas y epidemias.

Saltillo , una ciudad con una rica y a menudo turbulenta historia, ha sido testigo de explosiones, incendios, inundaciones, sequías, hambrunas, epidemias y conflictos políticos a lo largo de los siglos.

El 1 de agosto de 1856, una explosión devastó el edificio que hoy es el Palacio de Gobierno, causada por el almacenamiento imprudente de pólvora en tiempos de inestabilidad política. Este incidente, sumado al incendio de 1669 que destruyó el archivo histórico y documentos fundacionales, marcó profundamente la memoria de la ciudad. La anexión de Coahuila a Nuevo León en 1856, impulsada por Santiago Vidaurri, despojó a Coahuila de su identidad y dejó a Saltillo sin sede de gobierno.

La llegada de Benito Juárez a Saltillo en 1864, huyendo de las fuerzas imperiales francesas, fue un momento crucial. Desde aquí, Juárez firmó el decreto que separó definitivamente a Coahuila de Nuevo León, reafirmando su autonomía.

Sin embargo, la ciudad pronto cayó bajo el control francés. A lo largo de su historia, Saltillo ha luchado contra las fuerzas de la naturaleza. Desde 1634, se han construido barreras para contener las inundaciones recurrentes, un problema que persiste hasta nuestros días debido a la obstrucción de los arroyos naturales.

Las malas cosechas a principios del siglo XVIII y las sequías prolongadas entre 1784 y 1786, conocidas como los años de hambre, causaron gran sufrimiento a la población, obligando a las autoridades y a los ciudadanos a buscar soluciones desesperadas, como la invocación de San Agustín para que cesaran las plagas y la importación de maíz de otras regiones. Las calamidades no se detuvieron ahí.

El cólera azotó Saltillo en 1833, transformando la Casa de Abal en un hospital de emergencia. La arquitectura de la ciudad misma refleja un pasado marcado por el temor, con casas de paredes gruesas diseñadas no solo para combatir el calor, sino también para proteger a sus habitantes de ataques. El incendio de 1669, que consumió las Casas Consistoriales, representó una pérdida irreparable para la memoria histórica de Saltillo, destruyendo miles de documentos que registraban sus orígenes.

La búsqueda del acta de fundación original sigue siendo infructuosa, dejando abierta la discusión sobre la verdadera fecha de nacimiento de la ciudad. Saltillo, a través de los siglos, ha demostrado una notable resiliencia frente a la adversidad, reconstruyéndose y adaptándose a cada nuevo desafío, pero su historia está intrínsecamente ligada a las cicatrices del pasado





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