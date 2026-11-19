La Secretaría de Salud de Guanajuato confirma que no existe emergencia sanitaria. Gabriel Cortés Alcalá urge a la ciudadanía a reportar animales sin reportar riesgos.

La Secretaría de Salud del estado de Guanajuato ha emitido un comunicado oficial aclarando que la situación actual no constituye una emergencia sanitaria. Gabriel Cortés Alcalá, titular de la dependencia, enfatizó que las autoridades mantienen labores permanentes de vigilancia epidemiológica en coordinación con entidades estatales y federales para prevenir riesgos para la población.

Clarificación sobre el estado de alerta

El funcionario declaró explícitamente que no existe una situación de emergencia, sino de vigilancia activa. Esta medida busca asegurar que cualquier hallazgo no represente un cuadro infeccioso transmisible a humanos. La atención a la salud pública continúa con normalidad, priorizando la prevención sobre la reacción alarmista.

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Mecanismos de prevención y vigilancia

Gabriel Cortés Alcalá explicó que, aunque la Secretaría de Salud atiende directamente la salud pública de las personas, resulta indispensable vigilar las enfermedades que pueden transmitirse de los animales a los humanos. El contagio no se presenta de manera habitual siempre y cuando se mantengan las medidas preventivas adecuadas. La estrategia se centra en la supervisión constante más que en la intervención de crisis.

Recomendaciones a la ciudadanía

El titular llamó a la ciudadanía a no alarmarse y a actuar con responsabilidad ante cualquier hallazgo de fauna. La recomendación principal es no acercarse ni manipular ejemplares afectados o en malas condiciones. Si una persona encuentra un animal, sea ave silvestre o doméstica, viva o muerta, debe evitar el contacto físico directo para minimizar cualquier posible riesgo de contaminación.

Protocolo de reporte ante autoridades

En caso de encontrar ejemplares, la población debe comunicarse con las autoridades competentes para que puedan apoyar de manera ordenada al animal o gestionar la toma de muestras. Gabriel Cortés Alcalá señaló que el reporte inmediato permite a las autoridades actuar con precisión. Esta colaboración es fundamental para evitar riesgos de contagio en la comunidad.