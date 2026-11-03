Salud de William Mebarak: Shakira regresa a Barranquilla ante preocupación médica

Shakira viaja a Barranquilla por el estado de salud de su padre, William Mebarak. Conoce los episodios médicos recientes del progenitor de la cantante y los detalles de su retorno a Colombia.

La artista colombiana Shakira arribó el pasado 2 de noviembre a Barranquilla, específicamente al barrio El Country, donde reside su familia, en un viaje inesperado que ha generado múltiples especulaciones sobre el bienestar de su progenitor. La intérprete de "Hips Don't Lie" fue captada entrando al edificio residencial junto a un convoy compuesto por dos camionetas y escoltada por patrullas motorizadas de la policía nacional. Esta llegada repentina coincide con informes periodísticos que sugieren una nueva complicación en la salud de William Mebarak, quien actualmente contaría con 95 años de edad.

Detalles de la visita y estado médico

De acuerdo con la periodista Sulay Ucros, quien cubrió el evento en el programa de noticias "Al Rojo Vivo", la cantante arribó al lugar en circunstancias que han elevado el nivel de preocupación entre sus seguidores y la prensa local. Aunque hasta la fecha no se han confirmado oficialmente las razones específicas de su repentina travesía, las fuentes mencionadas por la reportera indican que el viaje podría estar directamente relacionado con una recaída en el estado clínico de su padre. Es importante destacar que la propia Shakira no ha emitido ningún comunicado oficial que ratifique o desmiente estas versiones sobre la condición física del anciano.

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Historial clínico de William Mebarak

El padre de la estrella de la música latina ha atravesado una serie significativa de episodios médicos adversos desde el año 2022, momento en que sufrió una caída que marcó el inicio de una larga etapa de complications que han requerido constante atención médica especializada. Entre los incidentes más graves se encuentra el traumatismo craneoencefálico que sufrió en mayo de 2022, un accidente que ocurrió durante una etapa delicada en la vida personal de la cantante y de su familia. Este primer evento abrió la puerta a intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad en los años siguientes.

Intervenciones quirúrgicas y complicaciones recientes

En el año 2023, William Mebarak se sometió a una intervención quirúrgica crítica para tratar la hidrocefalia, una patología caracterizada por la acumulación anormal de líquido en el cerebro. Para controlar este padecimiento, los especialistas médicos le implantaron una válvula diseñada específicamente para regular el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Posterior a este procedimiento, en junio de 2024, el paciente enfrentó una neumonía severa que lo obligó a permanecer internado durante 17 días consecutivos en una unidad de cuidados intensivos, lo que requirió monitoreo constante y terapias respiratorias avanzadas.

Último ingreso hospitalario en Barranquilla

En mayo de 2026, los reportes indicaron que William Mebarak fue ingresado de emergencia en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla tras presentar un episodio isquémico. Este tipo de evento clínico ocurre cuando disminuye drásticamente el flujo sanguíneo hacia una parte del organismo, afectando en este caso particular al cerebro y comprometiendo sus funciones vitales. De acuerdo con la información difundida en aquel entonces, el paciente también habría desarrollado complicaciones pulmonares adicionales que agravaron su cuadro clínico, sumándose a la lista de desafíos de salud que enfrenta su familia.