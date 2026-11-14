Salud Móvil en México: 18 Millones Usan Wearables pero la OMS Advierte Contra el Autodiagnóstico

Más de 18 millones de mexicanos utilizan relojes inteligentes para monitorear su salud. Experto de la OMS y fundaciones advierten que estos datos no sustituyen el juicio clínico profesional.

La expansión masiva de la salud móvil, conocida como m Health, ha transformado radicalmente la forma en que la población mexicana gestiona su bienestar desde la introducción de los teléfonos inteligentes en 2010. Este avance tecnológico ha permitido un control significativo de enfermedades crónicas, como la monitorización de la glucosa en la diabetes, y ha facilitado el seguimiento continuo de pacientes en todo el mundo. La adoption de estas herramientas digitales se ha consolidado como un pilar fundamental en la prevención médica actual.

A nivel global, se estima que dentro de 16 años más de 1,400 millones de personas utilizan aplicaciones e historial digital en sus teléfonos, relojes o pulseras inteligentes para monitorear su estado de salud, actividad física y constantes vitales. Esta tendencia hacia la digitalización de la salud refleja una necesidad mundial de acceso rápido y económico a la gestión del bienestar, especialmente entre los jóvenes y los profesionales de la salud mental que buscan herramientas complementarias.

Also read El estrés y la salud mental afectan el rendimiento laboral en México

Estadísticas de Adopción de Wearables en México

En México, alrededor del 18.8% de la población de 12 años o más, lo que equivale a más de 18 millones de personas, es usuaria de un reloj o pulsera inteligente. Según un estudio del 2025 de la firma de consultoría, investigación y especialización en infraestructura y tecnología The CIU, entre los usuarios de estos dispositivos, el 50.7% los utiliza primordialmente para monitorear su estado de salud. Además, el 46.5% declara usarlos para supervisar su rendimiento físico y ejercicio.

La proyección del mercado indica que esta cifra aumentará a 25 millones de usuarios para 2030, lo que sugiere una penetración creciente de la tecnología wearable en el país. Aunque la mayoría de los usuarios utiliza estos dispositivos como herramientas de apoyo para el bienestar general y el control de hábitos, persiste el riesgo de que confundan las métricas con diagnósticos profesionales, generando expectativas no realistas sobre la capacidad predictiva de estos aparatos.

Límites Clínicos y Riesgos del Autodiagnóstico

Organismos internacionales como la OMS y entidades reguladoras promueven la difusión de estas tecnologías para el seguimiento de hábitos y la alerta temprana de anomalías, pero enfatizan que sirven como un apoyo preventivo complementario. Funsalud, que analiza la adopción de tecnologías digitales a través de estudios como El Médic@ Digital en México, subraya que estos dispositivos no pueden reemplazar el diagnóstico ni los estudios médicos porque carecen de la precisión de un laboratorio y del juicio clínico de un profesional.

Sociedad Mexicana de Cardiología y la Federación Mexicana de Diabetes coinciden en que estos sensores tienen como función servir como herramientas complementarias para el monitoreo continuo de métricas generales y la prevención primaria. No deben ser considerados como sustituto de los estudios o valoraciones clínicas de un profesional de la medicina, ya que pueden tener errores diagnósticos y no reemplazan la empatía ni la complejidad de un diagnóstico presencial en hospitales.

Implicaciones para la Terapia y el Futuro Digital

El crecimiento de la terapia con inteligencia artificial responde a una necesidad global, pero expertos y reguladores enfatizan que los chatbots no pueden reemplazar el juicio clínico, la privacidad legal ni el vínculo humano de la psicoterapia tradicional. Aunque facilitan la detección temprana de anomalías cardíacas y el seguimiento continuo de pacientes crónicos, la supervisión humana sigue siendo indispensable para interpretar contextos clínicos complejos, realizar exploraciones físicas y validar diagnósticos de manera segura.

Las tecnologías corporales y aplicaciones móviles de salud transforman datos biométricos cotidianos en indicadores útiles para la gestión personalizada de la salud. Sin embargo, es poco probable que la inteligencia artificial avanzada reemplace por completo la empatía humana en la medicina. La clave reside en integrar estas herramientas digitales como soporte altamente sofisticado, manteniendo el juicio clínico humano como insustituible para casos complejos y procedimientos físicos, asegurando así una atención médica más precisa y segura para todos los ciudadanos.