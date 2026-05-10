Salud Pública invita a participación ciudadana en la detección y atención de posibles riesgos sanitarias

El titular de la dependencia de Salud Pública, José Manuel Riveroll Duarte, destacó la importancia de la participación ciudadana en la detección y atención de posibles riesgos sanitarios, en concreto en sectores de la capital, y hizo alusión a una jornada de fumigación en la Facultad de Derecho de la UAdeC.

El titular de la dependencia de Salud Pública , José Manuel Riveroll Duarte, destacó hoy la importancia de la participación ciudadana en la detección y atención de posibles riesgos sanit arios.

En concreto, dio cuenta de las acciones emprendidas en sectores de la capital para reducir la presencia de fauna nociva que puedan ser un peligro para las familias y contribuir así a entornos más seguros. Asimismo, en un acto de fumigación en la Facultad de Derecho de la UAdeC se dio a conocer la importancia de mantener espacios educativos libres de agentes nocivos que pudieran afectar la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo





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