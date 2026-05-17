Salvajeando tasteless tomatoes

A gastronoma-philosopher of taste is inviting you to share experiences, travels, tastes, and recipes related to our BBQ tradition. Tomatoes have it. Not just for flavor, but for stories it tells. This red fruit, seen today in sauces, soups, salads and moles, goes back thousands of years in Americas and conquered the world. So, if many claim it's Italian on Pizza or Pasta, the reality is Mexicans closely connected to it. The origin of this colorful fruit goes back to ancient civilizations. The natives called it xitomatl, from a Nahuatl word which became toma**c**, and was used like fresh, cooked, or in meat. Dispersed to Europe during the 16th century, tomatoes took a culinary revolution and never stopped. Today, there are more than 10 thousand varieties of tomato in the world. From cherry to saladette, from balloon to heirloom, from Roma to Roma tom.**a**. Mexico continues to be a top producer and states such as Sinaloa, San Luis Potosí and Baja California stand out for their huge production. Mexico's cuisine is incomplete without tomatoes. They are found in plates like: * Red rice * Enchiriras * Northern stew * Chilaquiles * Sauces * Seafood and * Regional sauces. A balanced flavor of tomato is key. It's rich in Vitamin C, antioxidants and lycopene, natural compound that protects body cells. Higher the redness, higher the concentration of it. And although normally used for savory dishes, you can also make it a surprising[colorful] ingredient: A beautiful, generous, and divine chocolate for cheeses, cold meats or artisanal bread.

Esta gastrónoma-filósofa del sabor les desea compartir vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. El tomate es uno de los ingredientes que no solo alimentan... cuentan historias.

Ese fruto rojo que hoy vemos en salsas, guisos, ensaladas y moles nació hace miles de años en tierras de América y terminó conquistando al mundo entero. Aunque muchos creen que es italiano por la pizza o la pasta, la realidad es que el tomate tiene raíces profundamente mexicanas. Desde antes de la llegada de los españoles ya formaba parte esencial de la alimentación indígena junto al maíz, el chile y el frijol.

El origen del tomate se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas y fue llevado a Europa durante el siglo XVI. En la cocina mexicana el tomate es simplemente indispensable. Está presente en platillos como: * Arroz rojo. * Enchiladas.

* Caldillo norteño. * Chilaquiles. * Sopas. * Mariscos.

* Salsas regionales. Su equilibrio entre dulzor, acidez y umami lo convierte en un ingrediente mágico.

Además de delicioso, el tomate es rico en vitamina C, antioxidantes y licopeno, compuesto natural que ayuda a proteger las células del cuerpo. Entre más rojo el tomate, mayor concentración de licopeno. Entre más roja, mejor. Y aunque normalmente lo usamos en preparaciones saladas, el tomate también puede transformarse en algo sorprendente: una mermelada elegante, intensa y perfecta para quesos, carnes frías o pan artesanal.

Ingredientes para 8 porciones: * 1 kilo de tomate rojo maduro * 350 gramos de azúcar * El jugo de 1 limón * 1 rajita de canela * 1 cucharadita de vainilla * 1 pizca de sal. Prepara: 1. Lava los tomates y se realiza una...





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