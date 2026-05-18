Salvamento unsuccessful, victim likely to have suffered a cardiac arrest - Veracruz news

A man was found dead on Monday morning after paramedics failed to revive him in Belisario Dominguez street, Xalapa, Veracruz. The victim is believed to be a vendor of sweets and had a left arm deformity. Preliminary investigations point to cardiac arrest as the possible cause of death. Late in the day, an attempted home burglary was reported at a datacenter in Fraccionamiento Atenas de Xalapa when a taxi was employed for the getaway. The nature of the robbery and whether the dead man has any connection to this event remains unclear.

Durante las primeras horas del lunes, un hombre fue localizado sin vida en la calle Belisario Domínguez, en la zona centro de Veracruz, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas, cuando paramédicos de UMEX observaron a una persona tendida sobre el pavimento. Tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Solicitaron el apoyo de elementos policiacos para tomar conocimiento de los hechos y proceder al acordonamiento del área.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era un hombre de entre 50 y 60 años, quien presuntamente se dedicaba a la venta de dulces en un conocido callejón de los bares. Además, presentaba una deformidad en el brazo izquierdo. Aunque de manera preliminar todo apunta a una posible muerte patológica derivada de un infarto, serán las autoridades ministeriales quienes determinen oficialmente las causas del fallecimiento.

Más tarde, personal de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de Ley. Usando taxi, robaron material de casa en 'obra gris' en Fraccionamiento Atenas de Xalap





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