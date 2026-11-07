Sam Altman y OpenAI generan polémica sobre memoria RAM en IA

El CEO de OpenAI critica el uso de DRAM local, desatando un debate sobre la escasez de chips de memoria causada por los centros de datos de la industria.

Sam Altman, directivo de OpenAI, ha provocado un intenso debate en la comunidad tecnológica al argumentar que la memoria DRAM se utiliza de forma ineficiente en dispositivos personales durante la era de la inteligencia artificial. Sus comentarios iniciales, que sugerían que este componente pasa desaprovechado el 95% del tiempo, fueron recibidos con una ola masiva de críticas, reclamos y contenido humorístico en las redes sociales.

Defensa de la Eficiencia en la Nube

Lejos de retirar sus declaraciones tras la fuerte reacción pública, Altman utilizó la plataforma X para defender su postura, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas. Señaló que la inferencia local representa una asignación terrible de recursos escasos, dado que muchos usuarios asumen que los modelos de código abierto ejecutados en sus ordenadores resuelven la necesidad de infraestructura de centros de datos.

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Desde una perspectiva de asignación global, sostuvo que es contraproducente que cada persona posea su propio ordenador con una DRAM que se utiliza apenas el 5% del tiempo. En un momento en el que este recurso es crítico y su suministro está restringido, abogó por buscar la máxima concentración de capacidades en la nube para optimizar el uso energético y material.

Tensión entre Usuarios y Proveedores

No obstante, el tono de su intervención cambió cuando intentó corregir el rumbo hacia una postura más comprensiva hacia el consumidor. Reconoció que le resulta molesto que su mensaje se haya sacado de contexto, expresando su deseo de que el mundo disponga de toneladas de memoria y que las personas puedan instalar la cantidad que deseen en sus equipos personales sin restricciones.

Esta explicación se queda a medio camino entre la lógica técnica y la realidad del mercado. La explicación técnica de Altman es sólida, ya que en entornos industriales los componentes trabajan sin descanso las 24 horas del día, maximizando el retorno de la inversión. Sin embargo, cuestionar públicamente la decisión de un usuario de comprar memoria para su computadora propia generó fricción inmediata con la base de usuarios.

Impacto en el Mercado de Componentes

La crítica no fue un invento de las redes sociales, sino que sus palabras quedaron registradas con total claridad en el audio de la conversación original. El apetito insaciable de los centros de datos por chips de memoria, impulsado por empresas como OpenAI, no solo complica el acceso a componentes a precios razonables, sino que encarece cualquier producto de consumo que dependa de ellos.

Dada esta dinámica de mercado, los usuarios tienen motivos de sobra para molestarse si se pone en tela de juicio cuánta RAM deciden instalar en sus equipos. La responsabilidad directa sobre que este insumo sea hoy un bien crítico recae en las empresas tecnológicas que han disparado la demanda industrial, creando una escasez artificial que afecta directamente a la economía doméstica.