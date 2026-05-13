Samsung Electronics y sindicato no logran acuerdo salarial, aumentan riesgos de huelga masiva en surcoreana

Samsung Electronics y su sindicato no lograron alcanzar un acuerdo salarial el miércoles, lo que aumenta el riesgo de una huelga masiva que amenaza la producción de chips y la reputación de la empresa, así como la salud de la economía surcoreana. Corea del Sur convocó a una reunión de emergencia de los ministros implicados, y el primer ministro, Kim Min-seok, instó al Gobierno a gestionarla con la gravedad del impacto en la economía nacional en mente.

Samsung Electronics y su sindicato fracasaron en alcanzar un acuerdo salarial el miércoles, lo que aumenta el riesgo de una huelga masiva que amenaza no solo la producción de chips y la reputación de la empresa, sino también la salud de la economía surcoreana.

El punto muerto se produjo tras unas maratonianas negociaciones mediadas por el Gobierno el lunes y el martes. Subrayando la inquietud causada por la posible huelga, Corea del Sur convocó una reunión de emergencia de los ministros implicados. En ella, el primer ministro, Kim Min-seok, ordenó al Gobierno que gestionara de cerca la situación 'teniendo en cuenta la gravedad del impacto en la economía nacional', según un comunicado de su oficina.

También instó a 'un apoyo proactivo para garantizar que el diálogo entre el sindicato y la dirección pueda continuar, de modo que esto no conduzca a una huelga bajo ninguna circunstancia', añadió. Las acciones de Samsung, el mayor fabricante mundial de chips de memoria y uno de los principales proveedores de chips de inteligencia artificial, cayeron inicialmente hasta un 6%, pero posteriormente cotizaban un 0.7% a la baja tras la noticia de la reunión ministerial de emergencia





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