Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rumores de una batería más grande y un chip Exynos 2100

Los rumores sugieren que el próximo reloj inteligente tope de gama de Samsung, el Galaxy Watch Ultra 2, contará con una batería más grande y un chip Exynos 2100. Esto podría mejorar significativamente la autonomía y las características del dispositivo.

El Galaxy Watch Ultra de Samsung podría recibir su primera actualización generacional en 2025, luego de la mera adición de un nuevo color en 2025.

Los rumores en torno al próximo reloj inteligente tope de gama de la marca son bastante interesantes. De hecho, todo apunta a que Samsung dotará al Galaxy Watch Ultra 2 con una batería considerablemente más grande que la del modelo original. De concretarse, esto sería una novedad tremendamente grata, considerando que el Watch Ultra de primera generación ya ofrecía una autonomía para nada despreciable. Incluso se menciona que el fabricante la promocionará como de 800 mAh.

Considerando que la versión actual del smartwatch utiliza un acumulador de 590 mAh, se estaría dando una mejora de más del 30 % en la capacidad. La batería más grande sería un punto clave para que el Galaxy Watch Ultra 2 brinde una mejor autonomía, aunque posiblemente no el único. Se espera que el nuevo reloj inteligente de Samsung utilice el chip Exynos 2100.

La batería del Galaxy Watch Ultra 2 no representaría una gran evolución al compararla solamente con la versión original del reloj de Samsung. También se desmarcaría de forma considerable de la gran mayoría de los demás smartwatches con Wear OS. El Galaxy Watch 8 de 44 milímetros, por ejemplo, tiene una batería de 435 mAh. En tanto que la del Pixel Watch 4 de 45 milímetros es de 455 mAh.

El Galaxy Watch Ultra de segunda generación la superaría drásticamente en capacidad. La filtración no indica cuál podría ser la autonomía informada por Samsung.

No obstante, el drástico salto en tamaño de la batería hace pensar que todas las dudas respecto del smartwatch se resolverán el próximo mes. Se espera que el Galaxy Watch Ultra 2 se presente en sociedad en el evento Unpacked de los Galaxy Z Fold 8 y Z Flip 8





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