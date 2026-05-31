Samsung Galaxy Z Flip6: el plegable que redefine la experiencia móvil

Descubre el nuevo Samsung Galaxy Z Flip6, un smartphone plegable con pantalla externa de 3.4 pulgadas, interna de 6.7 pulgadas a 120 Hz, cámara de 50 MP, carga inalámbrica de 25W y Android 16 con 6 años de actualizaciones.

Los teléfonos plegables han dejado de ser una curiosidad para convertirse en una opción real para los usuarios que buscan innovación y funcionalidad. Samsung , pionero en este segmento, ha lanzado su nuevo Galaxy Z Flip6 , un dispositivo que combina diseño compacto con prestaciones de gama alta.

Con una pantalla externa de 3.4 pulgadas que permite acceder a notificaciones y aplicaciones básicas sin abrir el teléfono, y una pantalla interna de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, ofrece una experiencia visual fluida y envolvente. Este modelo no es el más premium de la casa, pero logra un equilibrio perfecto entre precio y características, ideal para quienes quieren un celular diferente sin gastar una fortuna.

En el apartado fotográfico, el Galaxy Z Flip6 destaca con una cámara principal de 50 megapíxeles que captura imágenes nítidas incluso en condiciones de poca luz. Además, incluye carga inalámbrica de 25W, una característica que suele reservarse para modelos más caros. El dispositivo viene con Android 16 de fábrica y Samsung garantiza 6 años de actualizaciones del sistema, lo que asegura que el teléfono se mantenga actualizado y seguro durante mucho tiempo.

Su procesador es rápido y eficiente, ideal para gaming y multitarea, y la batería ofrece suficiente autonomía para un día completo de uso intensivo. El software incluye funcionalidades exclusivas como Flex Mode, que permite usar el teléfono en diferentes ángulos, y Samsung DeX para una experiencia de escritorio. El Galaxy Z Flip6 ya está disponible en México a través de diversas tiendas en línea, incluyendo Amazon, que durante el Hot Sale 2026 ofrece descuentos atractivos.

Además, la compra incluye entrega gratis para todos los usuarios y envíos más rápidos con suscripción Prime. Cabe mencionar que algunos enlaces pueden pertenecer a un programa de afiliados, pero esto no afecta el precio final ni la recomendación editorial. El dispositivo está disponible en varios colores, como lavanda, menta y negro, y su precio ronda los 18,000 pesos mexicanos, aunque con las ofertas puede bajar significativamente.

Para quienes buscan un celular diferente que combine estilo, funcionalidad y tecnología de punta, el Samsung Galaxy Z Flip6 es una opción sobresaliente. No solo por su diseño plegable que atrae miradas, sino por un conjunto de características que compiten con los mejores del mercado. La posibilidad de tener un teléfono que se transforma en un dispositivo compacto cuando no se usa, y en una pantalla grande cuando se necesita, es una ventaja que muchos usuarios apreciarán.

Además, con las promociones actuales, es un buen momento para adquirirlo. Sin duda, Samsung sigue marcando la pauta en la industria de los plegables, y el Galaxy Z Flip6 es una prueba de ello





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Samsung Galaxy Z Flip6 Smartphone Plegable Android 16 Hot Sale

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