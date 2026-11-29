Samsung introduce Select AI en México, un servicio que combina compra, mantenimiento preventivo gratuito y opciones de renovación con descuento para electrodomésticos.

Samsung ha introducido en el mercado mexicano un nuevo servicio integral diseñado para optimizar la experiencia de compra de electrodomésticos a través de la plataforma Select AI. Esta iniciativa busca responder a la necesidad frecuente de los consumidores de contar con soporte técnico inmediato ante fallas inesperadas o mantenimiento preventivo. El programa se integra directamente en el proceso de adquisición, ofreciendo beneficios tangibles como la instalación gratuita por técnicos certificados de la marca. Este servicio es un punto clave de diferenciación en un sector donde los costos ocultos tras la entrega del producto pueden generar fricción. La propuesta conecta la adquisición con servicios continuos, aiming to extend the useful life of devices through structured care plans.

Mecanismo de instalación y cobertura técnica

El núcleo del programa Select AI incluye la gestión de la instalación de los electrodomésticos adquiridos por parte de profesionales autorizados. Para acceder a este beneficio sin cargo, es fundamental que el cliente solicite el servicio dentro de los primeros 120 días posteriores a la fecha de entrega del producto. Esta ventana temporal es estricta y define la elegibilidad para la instalación certificada. Es indispensable revisar las condiciones específicas del paquete básico seleccionado, ya que este incluye generalmente un evento de mantenimiento al año. Este ciclo anual está diseñado para mantener el equipo en óptimas condiciones, considerando que las averías mayores no suelen ocurrir en ciclos tan rápidos.

Also read Así puedes bloquear las aplicaciones que muestran publicidad excesiva en tu Samsung Galaxy

El mantenimiento ofrecido bajo el plan básico tiene un carácter estrictamente preventivo. Su objetivo principal es conservar el rendimiento original del equipo y alargar su vida útil mediante inspecciones regulares. Las reparaciones que requieran reemplazo de piezas o intervención correctiva no están incluidas en este paquete básico. Por consiguiente, cualquier reparación adicional está sujeta a un costo extra que debe ser evaluado caso por caso. Es relevante determinar si el mantenimiento preventivo debe ser realizado exclusivamente por técnicos oficiales de Samsung o si existen alternativas externas autorizadas.

Beneficios de renovación y descuento en productos

Además del soporte técnico, Select AI ofrece una vía estructurada para la renovación de equipos antiguos. Este beneficio permite a los usuarios entregar su electrodoméstico anterior para obtener un descuento aplicable a la compra de un nuevo modelo. Esta opción es estratégica para quienes desean actualizar su cocina o lavandería sin asumir el costo total de la inversión inicial. Sin embargo, el valor del descuento no es fijo y está estrictamente sujeto a la evaluación del estado del producto entregado. La valoración dependerá de factores como la antigüedad, el funcionamiento actual y la integridad física del dispositivo.

Para participar en este esquema de renovación, es necesario consultar previamente qué modelos específicos de electrodomésticos son compatibles con el programa. Una vez seleccionados los productos elegibles, estos se agregan al carrito de compras en la plataforma correspondiente. Al proceder al pago, el sistema marca por defecto la opción de mantenimiento y limpieza por un periodo de cinco años. Esta pre-selección sugiere que Samsung prioriza la fidelización a largo plazo del cliente a través de contratos de servicio extendido. El usuario debe verificar activamente si desea mantener esta opción o ajustarla según sus necesidades reales.

Integración comercial y consideraciones de costos

La activación de estos servicios implica un costo adicional que se refleja en la facturación final de la compra. Este recargo corresponde a la gestión del plan de mantenimiento y limpieza a cinco años mencionado anteriormente. En un caso práctico reportado, la selección del nuevo modelo Bespoke AI Laundry Combo 2026 incluyó automáticamente esta capa de servicio. El costo extra debe ser comparado con el valor percibido de la tranquilidad que ofrece el soporte técnico continuo y la garantía de instalación certificada. La transparencia en estos costos es vital para que el consumidor tome decisiones informadas.

El programa Select AI representa una evolución en cómo Samsung gestiona el ciclo de vida del consumidor en México. Al combinar la venta física con servicios digitales y técnicos, la marca busca reducir la incertidumbre asociada a la propiedad de equipos de alto valor. La eficiencia del sistema depende de la claridad en la comunicación de las condiciones de elegibilidad. Los consumidores deben estar atentos a las ventanas de tiempo para la instalación y a las políticas de valoración para la renovación. Esta estrategia posiciona a Samsung como un aliado integral más allá de la simple transacción comercial.