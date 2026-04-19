Samuel García Inaugura Murales del Corredor FIFA; Busca Mostrar el Nuevo León Artístico

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la entrega de los últimos murales del Corredor FIFA, un ambicioso proyecto que embellece el espacio público con obras de arte urbano y busca proyectar la mejor versión del estado ante el mundo, especialmente de cara al Mundial. La iniciativa suma 80 murales en total y se espera que esté lista para finales de mayo.

El gobernador de Nuevo León , Samuel García , ha supervisado la finalización de los últimos murales del Corredor FIFA, una iniciativa artística destinada a proyectar la mejor imagen del estado en el marco de la Copa del Mundo. García Sepúlveda destacó que la estrategia consiste en embellecer el paisaje urbano aprovechando diversos espacios públicos, como bulevares, columnas del Metro y estructuras de puentes, con el objetivo de mostrar la vibrante oferta cultural y el talento local.

El proyecto, que contempla la creación de 80 murales en distintas ubicaciones del estado, se encuentra actualmente en un 33 por ciento de avance y se espera que esté completamente concluido para el 31 de mayo, a tiempo para el evento deportivo de talla internacional. La Secretaría de Cultura ha detallado que el Corredor FIFA no solo busca embellecer la ciudad, sino también conectar puntos emblemáticos de Nuevo León, fomentando la participación de cerca de 20 instituciones y promoviendo la activación del espacio público a través de intervenciones artísticas. Las dos últimas obras entregadas son "Guadalupe", situada en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Morones Prieto, y es una creación del artista neoleonés "Banger". El segundo mural, titulado "El partido de cada día", adorna las columnas de la Línea 4 del Metro, a la altura de la Plaza de las Naciones en la avenida Constitución, y es obra del reconocido artista urbano "Dazer" Ramírez. Estas obras se suman a las ya existentes, conformando un circuito artístico que realza la identidad de Nuevo León y prepara al estado para recibir a miles de visitantes durante el Mundial. En paralelo a este proyecto cultural, el gobernador también presentó una nueva alineación para el programa Ponte Nuevo, Ponte Mundial, sumando diez nuevas empresas a esta iniciativa. Este programa busca fortalecer la economía local y promover la participación del sector privado en la preparación y desarrollo de Nuevo León para el evento deportivo. El avance general del proyecto de los murales avanza a buen ritmo, y se proyecta la cobertura de 78 murales en todo el territorio estatal, demostrando un compromiso firme por parte de la administración para realzar la imagen y la oferta turística de Nuevo León. La iniciativa del Corredor FIFA se erige como un testimonio del poder del arte para transformar y dar vida a los espacios urbanos, proyectando una imagen de dinamismo y creatividad que sin duda resonará con los asistentes al Mundial y con la ciudadanía en general, buscando capturar la esencia y el espíritu de la región a través de expresiones visuales impactantes. Es importante mencionar que esta noticia sobre los murales se publica en un contexto de otros sucesos relevantes, como la vinculación a proceso de Juan Jesús, señalado como presunto responsable en el caso de Edith Guadalupe, y el hallazgo con vida de Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo de Agua Potable de Malinalco. También se reporta la detención de Nazaret 'N', CEO de Metaxchange Capital, empresa implicada en fraude piramidal, y que tuvo entre sus víctimas a la actriz Sandra Echeverría. En el ámbito cultural y de espectáculos, se reseña el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo, que congregó a miles de personas en un ambiente de nostalgia. Finalmente, en el panorama político, se informa que el PAN ha abierto sus puertas a Grecia Quiroz como candidata a la gubernatura de Michoacán, reconociendo su determinación





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