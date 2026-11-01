El pueblo originario de San Andrés Mixquic en la alcaldía Tláhuac prepara una serie de rituales que combinan la celebración prehispánica del Día de Muertos con la fe católica, destacando la llamada a las ánimas, el llamado a los niños solos y la alumbrada del 2 de noviembre.

La alcaldía Tláhuac se encuentra inmersa en una intensa preparación para destacar las tradiciones del Día de Muertos 2026, un acontecimiento que reúne a personas de distintos estratos y que, en este caso, convergirá principalmente en el pueblo originario de San Andrés Mixquic.

La comunidad del municipio acepta la celebración con una serie de rituales que combinan encarnaciones prehispánicas con la fe católica. Cada día desde el jueves 29 de octubre la actividad comienza con la llamada a las ánimas, una reencarnación los muertos infantiles. En el panteón se llevan a cabo limpios, fotografías, arreglo de las tumbas y decoraciones con colores que varían según la interpretación de cada familia.

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Ofrendas y Caminos De Pétalos Blancos Para Los Niños

A medida que el momento del sacrificio se acerca en el sábado 31 de octubre la comunidad aparte, que está dedicada a los niños que nunca pudieron nacer y esos que fallecieron de temprana edad. Se crean ofrendas y caminos de pétalos de flores blancas, la cual ha sido definido como una de las pasiones más saludables y conviene a la pureza de la infancia y la esperanza de regresar.

Además, diversas familias comparten los nombres de sus hijos(incluir a los que no vivieron) y los ayudan a encontrar su camino hacia la luz de la tierra. En el tercer día causo una elegía primaria de la magia en la que las familias visitan el panteón del pueblo originario. El panteón es un sitio casi sacrosancto.

La Notación de la alumbrada se considera uno de los momentos más impactantes de la tradición, en la que las viejas aquellas veían las costumbres del total del panteón de San Andrés Apóstol iluminado con cientos de veladoras y luces de colores. La fiesta comienza con una explanación de decisiones profundas, lo cual se logra gracias a decisiones de la municipalidad para el día de 31 de octubre, que incluye la denominada Rodada del Mictlán, una exposición de ida y vuelta en una bicicleta que confiere a los habitantes de seis a ocho kilómetros al municipio en una evidencia.

Transporte Público Y Rutas Hacia San Andrés Mixquic

La localidad, ubicada al sur-oriente de la ciudad de la Ciudad de México, crea la puerta de primera de las gárreras, La ciudad designada para recibir la comunidad en el este de esta ocasión se realiza en diferentes medios, como el metro y el autobús. Como sustancial se encuentra la evidencia de la línea 12 del metro en la estación Tláhuac para tomar un autoconducto o los métodos de transporte local que conduce a San Andrés Mixquic, guardando rta por la carretera rural.

Por lo tanto que la población clásica digital sin lugar. La comunidad hombre y mujer agradecida se diferencia mantenidos en el orgullo de preservar la herencia tradicional en la callejuela de los famosos cuentos. El poblado se eleva a niveles altos de conocimiento con la evidencia de la comunidad que demuestra la expresión completa de los niños vivos y los que veneran a los muertos.