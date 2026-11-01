San Buenaventura celebra Concurso de Catrinas con 23 creaciones de reciclaje

La ciudad de San Buenaventura organizó su tradicional concurso de catrinas y catrines de reciclaje, reuniendo a 23 participantes que transformaron desechos en arte para el Día de Muertos.

La localidad de San Buenaventura, ubicada en el estado de Coahuila, México, llevó a cabo su tradicional evento cultural y artístico conocido como el Concurso de Catrinas y Catrines de Reciclaje. Esta celebración se desarrolló con el objetivo principal de honrar las raíces culturales mexicanas mientras se fomenta la conciencia ecológica a través de la creación artística. El evento contó con la participación activa de 23 individuos que destacaron por su originalidad, creatividad y dedicación al trabajo artesanal, demostrando que los materiales considerados desechables pueden transformarse en piezas de gran valor estético y simbólico.

Los participantes demostraron una habilidad notable al utilizar una amplia variedad de elementos cotidianos que normalmente terminarían en vertederos o basureros. Entre los materiales más comunes empleados para la elaboración de los vestuarios y decoraciones se incluyeron periódicos viejos, bolsas de plástico reutilizadas, botes de cerveza vacíos, hojas secas recolectadas del entorno natural, corcholatas de bebidas y fichas de diversos tipos. Cada uno de estos insumos fue manipulado con esmero para crear figuras que representaban a las icónicas catrinas y catrines, personajes fundamentales en la identidad visual y espiritual de las festividades mexicanas dedicadas a los difuntos.

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La presentación de las obras no se limitó únicamente a la exhibición estática de las creaciones. Cada concursante tuvo la oportunidad única de modelar personalmente su obra maestra, incorporando niveles complejos de maquillaje y caracterizaciones detalladas que dieron vida y movimiento a las figuras. Esta dinámica permitió al público y al jurado apreciar la atención al detalle en los diseños y los acabados, generando una pasarela vibrante y colorida que capturó la esencia festiva de la comunidad. La interacción directa con las creaciones subrayó el esfuerzo físico y artístico invertido por cada participante durante el proceso de preparación.

El alcalde de la localidad, Jesús Javier Flores Rodríguez, encabezó la ceremonia y los actos centrales del concurso. Durante su intervención, el mandatario municipal hizo un reconocimiento público al talento excepcional y la dedicación inquebrantable de todos los concursantes que se presentaron a la competencia. El alcalde enfatizó la importancia crítica de mantener vivas las tradiciones mexicanas, considerando estas prácticas como pilares fundamentales de la cohesión social y la identidad cultural. Asimismo, destacó el rol positivo que tiene esta actividad en promover el hábito del reciclaje entre las familias y la sociedad en general, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente local.

En el desenlace de la competencia, se llevó a cabo la premiación oficial de los tres primeros lugares, reconociendo la excelencia en el diseño y la ejecución. Alexis Javier Saldua Lozano se distinguió como el ganador absoluto, obteniendo el primer lugar y recibiendo un premio económico de 5 mil pesos. Por su parte, Elmy Michele Llanas Lozano logró ocupar el segundo sitio de la competencia, siendo recompensada con 3 mil pesos. El tercer lugar fue otorgado a William Sergey Cruz Rodríguez, quien recibió 2 mil pesos como reconocimiento a su trabajo. Esta distribución de premios incentivó la sana competencia y valoró la meritocracia artística dentro de la comunidad.

Más allá de los tres ganadores principales, los 23 concursantes que participaron en esta edición del evento recibieron reconocimientos generales por su participación. Este gesto busca validar el esfuerzo individual de cada artista y fomentar la inclusión en actividades culturales que fortalecen el tejido social. El evento es conocido por reunir anualmente una mayor cantidad de creatividad y propuestas artesanales innovadoras, consolidándose como un referente en las celebraciones locales del Día de Muertos. La participación constante evidencia el interés creciente de la ciudadanía por estos eventos que fusionan el arte con la responsabilidad ambiental.

La evaluación técnica de las obras fue realizada por un jurado especializado compuesto por Marcos Antonio Flores Vargas y Lorena Reyes. Estos expertos asumieron la responsabilidad de inspeccionar minuciosamente cada creación, juzgando no solo la estética visual, sino también la ingeniosidad en el uso de materiales reciclados y la fidelidad al tema propuesto. Su labor fue crucial para determinar a los ganadores de manera justa y objetiva, asegurando que los premios reflejaran el verdadero mérito artístico demostrado durante la pasarela y la exhibición de las obras.

Finalmente, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez dedicó palabras específicas de agradecimiento y reconocimiento a Blanca Selene Cuéllar, la organizadora principal de este concurso anual. Se elogió su labor incansable al impulsar esta iniciativa, la cual ha despertado un profundo interés en la población de San Buenaventura, a menudo referida cariñosamente como sambonenses. El evento se ha consolidado como una de las actividades más destacadas de la localidad, logrando una síntesis exitosa y armoniosa entre la preservación de las tradiciones mexicanas y la promoción activa del cuidado del medio ambiente a través del arte y la creatividad comunitaria.