Los San Francisco 49ers dominaron a Minnesota Vikings 35-10 en el Estadio Azteca. Brock Purdy lanzó tres touchdowns mientras los 49ers consolidan su récord histórico en México.

Los San Francisco 49ers lograron una aplastante victoria de 35-10 sobre los Minnesota Vikings en el sexto partido de temporada regular disputado en México. El duelo, celebrado en el Estadio Azteca, consolidó a la franquicia de La Bahía como el equipo con el mayor número de triunfos en la capital mexicana y la que más encuentros oficiales ha disputado en suelo nacional, sumando tres presencias en los años 2005, 2022 y 2026. Este resultado dejó el récord histórico de los 49ers en el Coloso de Santa Úrsula en dos victorias y una derrota, mientras que Minnesota hizo su debut en el país con el peor posible.

Brock Purdy lidera ofensiva dominante en México

El mariscal de campo de San Francisco, Brock Purdy, fue el artífice principal de la victoria con un rendimiento estadístico excepcional que incluyó 255 yardas por vía aérea, 21 completados de 26 intentos y tres pases de anotación. Su conexión con George Kittle resultó devastadora para la defensa de los Vikings, ya que el ala cerrada de los 49ers marcó dos touchdowns en la noche. Por su parte, el quarterback de Minnesota, Kirk Cousins, no pudo replicar el éxito con 26 de 38 pases completados, 235 yardas y una intercepción crucial que permitió a los locales ampliar su ventaja en el segundo periodo.

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Inicio histórico y revancha de San Francisco

La narrativa del partido se enmarca en la historia internacional de la NFL en México. Los 49ers pisaron territorio mexicano por primera vez en 2005 en lo que fue el primer juego internacional de la liga fuera de Estados Unidos, perdiendo entonces por 31-14 ante los Arizona Cardinals. La ocasión anterior en que México fue sede, en 2022, los 49ers ya habían cobrado revancha al vencer a los Cardenales en el mismo recinto. Esta nueva victoria no solo cierra un ciclo de dominio en el Estadio Azteca, sino que sitúa a la franquicia en la cima de los récords de asistencia y éxito en el país, un hecho destacado por el hecho de que México recibió el último juego internacional de la temporada, junto con sedes como Melbourne, Londres y Madrid.

Detalles del encuentro y reacciones en campo

La ofensiva de San Francisco arrancó con fuerza en su primera serie de siete jugadas, capitalizando la oportunidad con un touchdown de George Kittle. El jugador celebró con su icónico gesto del Cero Miedo del luchador mexicano Penta, saludando a la afición local. Aunque Minnesota igualó el marcador a través de un toque de tierra de Aaron Jones y una patada de campo de 48 yardas, la ofensiva de los Vikings se estancó ante la presión defensiva. La intercepción de Ji'Ayir Brown tras un intento de profundización de Purdy, sumada al touchdown de Mike Evans, selló el dominio local antes del descanso. En el último periodo, el running back Christian McCaffrey extendió la ventaja para asegurar el triunfo.

Tensión previa y tributo al deporte mexicano

El ambiente en el Estadio Azteca estuvo marcado por una tensión previa relacionada con declaraciones del defensivo Nick Bosa, quien sugirió que los aficionados mexicanos necesitaban aprender cuándo animar en el futbol americano. Estas palabras provocaron abucheos y groserías hacia el jugador durante el partido, evidenciando la pasión local. A pesar del clima tenso, el evento culminó con un homenaje a la Selección Mexicana Femenil de Flag Football, que compitirá en Los Ángeles 2028, recibiendo cleats personalizados. La presentación del himno a cargo de Majo Aguilar y el himno estadounidense a cargo de Mxka cerraron un acto que, más allá del resultado, refuerza la arraigada conexión entre la NFL y el público mexicano.