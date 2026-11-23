Los 49ers derrotaron a los Vikings por 35-10 en el Azteca. El equipo busca inversiones permanentes y eventos comunitarios en México tras su victoria en la NFL.

Los San Francisco 49ers dominaron a los Minnesota Vikings con un contundente marcador de 35-10 en un encuentro disputado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este resultado refuerza la posición de los locales en la conferencia y marca un hito en la estrategia internacional de la liga, aprovechando la ovación recibida por la afición mexicana.

La llegada de los Vikings al campo generó una ovación estruendosa que alcanzó su punto máximo con la aparición de Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. Estas jugadoras recibieron un homenaje oficial antes del arranque del partido, reconociendo su clasificación obtenida en agosto pasado para representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el deporte de flag football.

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Estrategia ofensiva dominante en el primer tiempo

Los 49ers demostraron desde su serie inicial un control absoluto sobre el juego. Recorrieron 72 yardas en siete jugadas consecutivas para llegar a la anotación, culminando el esfuerzo con una recepción efectiva de George Kittle. Este jugador es uno de los más ovacionados por la afición mexicana, consolidando su estatura como una figura clave en el mercado local.

La ofensiva de Minnesota respondió con solidez para igualar el marcador en 7-7. Su ataque arrastró a la defensiva rival a lo largo de 90 yardas, logrando un acarreo que puso la pelota en la zona de anotación. La conexión entre el quarterback y los receptores permitió mantener la igualdad hasta el cierre del primer periodo.

Control del segundo cuarto y liderato en tiempo parcial

Brock Purdy retomó el control en el segundo cuarto utilizando la misma fórmula exitosa del inicio del partido. Estableció una conexión precisa en la zona pintada con George Kittle para extender el marcador a favor de los 49ers. Este toque de tierra aumentó la ventaja local y puso a los visitantes bajo presión constante.

Minnesota se acercó al marcador gracias a la precisión de Will Reichard, quien conectó un gol de campo de 48 yardas. El tanteo se posicionó en 14-10, mostrando la capacidad de respuesta de los Vikings. No obstante, los 49ers apagaron cualquier intento de reacción visitante antes del descanso.

Intercepción clave y dominio aéreo en la segunda mitad

Los San Francisco 49ers cerraron el primer tiempo con una jugada defensiva de alto impacto. Ji'Ayir Brown interceptó un pase y lo regresó para anotación, sellando un momento crucial que dejó a los visitantes en desventaja numérica y moral. Esta jugada demostró la profundidad del plantel de la franquicia californiana.

En el último periodo, el ataque aéreo de los 49ers siguió siendo letal. Brock Purdy guió al equipo a través de 65 yardas en la pista y finalizó la secuencia con un pase de anotación a Mike Evans. Este resultado empujó el marcador a 21-10 y alejó definitivamente a Minnesota de las posibilidades de victoria.

Consolidación de la presencia permanente de la NFL en México

Este triunfo no es solo deportivo, sino también estratégico para el futuro de la liga en el país. Roger Goodell, comisionado de la NFL, destacó el papel de México en el crecimiento internacional del fútbol americano. Considera que la nación inició el camino de expansión global debido al interés sostenido de sus ciudadanos.

La infraestructura del Estadio Azteca-Banorte y la pasión de la afición mexicana son factores determinantes para establecer una presencia permanente. Los San Francisco 49ers buscan fortalecer su relación con los aficionados más allá de los partidos de temporada regular, garantizando que su impacto sea duradero.

Inversiones y programas comunitarios a largo plazo

La franquicia ha presentado un plan de inversión detallado para las próximas décadas en el territorio nacional. El equipo ya ha realizado giras internacionales en Londres, Madrid, Múnich, Río de Janeiro, París y Melbourne, añadiendo México a su lista de mercados clave.

Guido, CEO de la franquicia, anunció la ampliación del equipo de trabajadores en la región. Los planes incluyen la realización de eventos de marketing durante todo el año, además de programas de flag football dirigidos a la base social.

Las actividades comunitarias y escolares constituyen el pilar de esta estrategia de integración. Las visitas a escuelas y hospitales son obligatorias para conectar con la población local. El directivo afirmó con firmeza que no existe intención de retirarse, sino de profundizar el compromiso institucional con el país.