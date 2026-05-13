San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings: NFL's Return to Mexico

The San Francisco 49ers will face the Minnesota Vikings in the newly renovated Estadio Banorte, marking the NFL's return to Mexico after several years of absence. This will be the 49ers' third visit to Mexico, while Minnesota's first visit to Mexico in their history. The game will take place on November 22, as part of the traditional Sunday Night Football, one of the most important and watched spaces of the season at 19:20 hours CT Mexico and 20:20 hours ET of the United States, in a match of the 11th week.

San Francisco 49ers se enfrentará a Minnesota Vikings en el renovado Estadio Banorte , en el regreso de la NFL a nuestro país, de acuerdo con información dada a conocer este miércoles 13 de mayo.

Esta será la tercera visita de los 49ers a México luego de 2005 y 2022, por su parte, Minnesota tendrá su primera visita a nuestro país en su historia. Este miércoles la NFL anunció los nueve partidos internacionales programados para la siguiente temporada. Hasta el momento, se sabe oficialmente que los mismos 49ers se enfrentarán a Rams en la Semana 1 en Australia y, en la Semana 3, Baltimore se medirá a Dallas en Brasil.

¿Desde cuándo no había juego de NFL en México? El duelo marcará el regreso de la NFL a territorio mexicano tras varios años de ausencia. La ocasión más reciente de un encuentro de temporada regular se desarrolló en 2022 cuando 49ers superó 38-10 a Arizona. Las remodelaciones al Estadio Azteca por la Copa Mundial FIFA 2026 obligaron a hacer una pausa en la relación de la NFL con México.

¿Cuándo se jugará el 49ers vs. Vikings en México? El juego entre 49ers y Vikings toma un grado todavía más especial, ya que se disputará el 22 de noviembre, es decir, formará parte del tradicional Sunday Night Football, uno de los espacios más importantes y vistos de toda la temporada a las 19:20 horas CT México y 20:20 horas ET de Estados Unidos, en partido de la Semana 11.

Habrá que estar al pendiente de la información que difunda NFL México sobre el proceso para adquirir las entradas, el costo y el arranque de la venta para uno de los eventos deportivos más esperados por la afición





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