San Luis Potosí: El tablero político que define el rumbo de Morena rumbo a 2027

San Luis Potosí se convierte en un escenario clave para la política nacional, donde la lucha por la sucesión gubernamental pone a prueba la unidad de Morena y su alianza con el PVEM. Mientras el gobernador Ricardo Gallardo busca imponer a su esposa como candidata, el partido resiste el nepotismo, generando tensiones que trascienden lo local. En paralelo, Washington intensifica la presión contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Morena consolida a Cynthia López Castro como figura clave para recuperar la alcaldía Cuauhtémoc.

San Luis Potosí emerge como uno de los escenarios políticos más complejos de cara a las elecciones de 2027. La disputa no se limita a una contienda local, sino que representa una lucha por el control interno dentro de la alianza gobernante.

En el centro de este conflicto se encuentra el gobernador Ricardo Gallardo, quien busca extender su influencia promoviendo a su esposa, la senadora Ruth González, como candidata a la gubernatura. Sin embargo, el panorama se ha complicado. La lógica de continuidad enfrenta resistencias internas, y el costo político de una sucesión directa comienza a incomodar incluso a quienes han sido sus aliados. Morena ha sido claro en su postura: no al nepotismo.

La posible candidatura de la esposa del gobernador choca frontalmente con los estatutos y principios del partido, lo que hace inviable una alianza sin condiciones. En este contexto, la llegada de Citlalli Hernández a la operación electoral no es menor. Su papel no se limita a organizar una elección, sino a resolver un conflicto: mantener la alianza con el Partido Verde sin ceder la candidatura.

La intención de preservar esta alianza no responde únicamente a la coyuntura local, sino a una estrategia nacional para evitar que los aliados marquen la ruta política del movimiento. El problema es que esta decisión no ocurre en un terreno neutral. La insistencia del grupo en el poder por posicionar a Ruth González Silva abre un frente de tensión que trasciende el ámbito estatal.

Lo que está en juego no es solo una candidatura, sino un precedente: si Morena cede aquí, abriría la puerta a que en otras entidades sus aliados intenten imponer condiciones similares. Y esto, en plena reconfiguración del poder rumbo a 2027, es un riesgo que pocos dentro del partido están dispuestos a asumir. Mientras tanto, comienzan a perfilarse alternativas.

Figuras como Guillermo Morales López, delegado de la Secretaría de Bienestar; Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; y el diputado Juan Carlos Valladares avanzan como opciones viables para la gubernatura. Aunque no están definidas, estas candidaturas son señales claras de que Morena está construyendo salidas para evitar una ruptura mayor y, al mismo tiempo, intentar sostener la alianza con el PVEM.

En este tablero, el reacomodo aparece como la vía más pragmática: mantener a Ruth González en el Senado o moverla hacia la capital, sin forzar una candidatura que hoy divide más de lo que suma. El fondo del asunto es político y nacional. La operación en San Luis Potosí ya genera roces dentro de Morena y también con sus aliados, porque plantea una pregunta incómoda: ¿quién manda realmente en la coalición?

La intervención de Citlalli Hernández no solo busca ordenar una elección, sino fijar límites. Y estos límites, inevitablemente, generan fricción. Porque si algo está claro es que San Luis Potosí dejó de ser un asunto local. Se convirtió en un termómetro del poder real dentro de Morena.

Y lo que ahí se decida no solo definirá una gubernatura, sino que marcará hasta dónde el partido está dispuesto a tensar la cuerda con sus aliados para no perder el control de su propio proyecto. En política, estas batallas no se anuncian… se ejecutan. Y esta ya comenzó. En otro frente, Washington aumenta la presión por el caso Rocha.

Ayer, la Embajada de Estados Unidos en México difundió una declaración en la que confirma que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras personas, subrayando que 'combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida'. Aunque no se detallan los casos, el mensaje es claro: la cooperación bilateral en materia de justicia sigue activa y con implicaciones directas.

El documento también advierte que la corrupción vinculada al crimen organizado 'será investigada y procesada' cuando exista jurisdicción estadounidense, lo que implica una señal política relevante. Más allá del tono diplomático, se trata de un posicionamiento firme que anticipa presión internacional y posibles efectos en el escenario político mexicano en el corto plazo. En el ámbito interno, el informe legislativo de la senadora Cynthia López Castro en la Antigua Casona de Xicoténcatl consolidó su posición dentro de Morena.

La presencia de figuras como Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña e Ignacio Mier Velazco en la primera fila validó su peso político, no solo en la Cámara Alta. La presentación hizo evidente el destape de la legisladora como una de las cartas del partido para recuperar la alcaldía Cuauhtémoc, actualmente en manos de la oposición con Alessandra Rojo de la Vega.

Noroña anticipó que el movimiento rescatará el 'corazón de la capital' con perfiles comprometidos y de arraigo territorial. En esta ruta, se verá a López Castro recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México, comenzando por la zona Centro





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