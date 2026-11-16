Exfuncionario de Relaciones Exteriores recibe sanción administrativa por celebrar boda en instalaciones del MUNAL bajo falsa apariencia de evento oficial.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE) impuso una sanción administrativa a Martín Borrego tras confirmar que utilizó su cargo para celebrar una boda privada en el Museo Nacional de Arte ( MUNAL). El exfuncionario fue sancionado en cumplimiento con la Constitución Política y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que valida la actuación de la dependencia federal ante el uso indebido de espacios públicos.

Detalles del uso indebido de instalaciones

La autoridad competente detalló que Martín Borrego, quien fungía como exjefe de Oficina de la Cancillería, aprovechó su posición institucional para tramitar y llevar a cabo el festejo en el Salón de Recepciones del MUNAL. La fecha clave del registro fue diciembre de 2024, cuando se hizo público que el diplomático utilizó las instalaciones del recinto cultural para unirse en matrimonio con otro diplomático, específicamente de la Embajada de Rumania en México. Este acto se enmarcó bajo una fachada de actividad oficial, lo que constituye la violación a las normas de uso de bienes estatales.

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La versión de INBAL y el permiso solicitado

De acuerdo con las declaraciones emitidas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la historia del evento comenzó cuando Martín Borrego solicitó el espacio el 11 de septiembre. El argumento presentado para obtener el permiso fue la intención de organizar un acto para conmemorar el 89 aniversario de las relaciones bilaterales entre México y Rumanía. Sin embargo, la realidad evidenció que la finalidad era estrictamente personal, incluyendo una ceremonia religiosa previa en la Capilla de los Ángeles dentro de las instalaciones del museo.

Respuesta institucional y conflictos de versiones

Martín Borrego dimitió a su puesto como comisionado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), admitiendo en su carta de renuncia aspectos relacionados con el escándalo. La titular de la Semarnat y excanciller, Bárcena, difundió una nota aclaratoria en la que aseguró que no autorizó la celebración ni fue informada del evento de manera previa. En consecuencia, solicitó la renuncia inmediata de quien fuera su colaborador cercano para distanciarse de la irregularidad.

Pruebas visuales y crítica presidencial

No obstante, imágenes publicadas en redes sociales mostraron que Bárcena sí acudió al recinto y posó junto a la pareja durante la fiesta, contradiciendo parcialmente las declaraciones de ignorancia sobre el evento. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recrimió públicamente lo ocurrido y advirtió a los servidores públicos que los bienes estatales pertenecen al pueblo. La mandataria llamó a conducirse bajo el principio juarista de la justa medianía, rechazando explícitamente cualquier clase de lujos y parafernalias en el uso de recursos públicos.

Investigación y sanciones definitivas

Tras la difusión de los hechos, la SRE abrió una investigación interna para esclarecer si existió un uso indebido de recursos institucionales y determinar las responsabilidades exactas. La dependencia federal precisó, a través de un comunicado emitido el 16 de noviembre, que la sanción se aplicó en estricto apego a los ordenamientos que facultan a la secretaría para resolver faltas no graves. Este caso sirve como precedente sobre la vigilancia estricta de los funcionarios públicos respecto al uso de espacios culturales nacionales.