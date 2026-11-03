Sanción para Jesús Owono por muerte de Jesús de Miguel

La Real Federación Española de Fútbol evalúa sancionar a Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel. Analizamos el reglamento, el acta arbitral y las posibles consecuencias para el jugador y el club.

Jesús Owono, jugador del Andorra, se enfrenta a una posible suspensión de hasta doce partidos por la trágica muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, durante el encuentro disputado este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El incidente, ocurrido en el tiempo de compensación, ha desatado una investigación interna por parte del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que deberá determinar la gravedad de la falta cometida.

Evaluación del incidente en el Heliodoro Rodríguez López

El partido entre el Tenerife y el Andorra terminó en tragedia cuando Jesús Owono colisionó violentamente con Jesús de Miguel. El árbitro central, Manuel Ángel Pérez Hernández, expulsó a Owono inmediatamente después del impacto letal. Este incidente no solo detuvo el juego, sino que inició un proceso disciplinario que podría tener consecuencias severas para la carrera deportiva del futbolista implicado en el choque fatal.

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Análisis del acta arbitral y el artículo 102

El acta arbitral redactada por Manuel Ángel Pérez Hernández constituye la pieza clave para definir la sanción. En el documento, el colegiado describe que Owono impactó bruscamente con la pierna en alto sobre un adversario, utilizando una fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa. Esta descripción técnica es fundamental para aplicar el artículo 102 del Reglamento de la RFEF, que regula las entradas violentas.

Según detalla el reglamento, producirse de manera violenta contra un adversario, originando consecuencias dañosas o lesivas graves, se sanciona con una suspensión mínima de cuatro partidos y máxima de doce. La aplicación de este artículo depende de la evaluación final del Comité de Competición, quien determinará si la acción de Owono cumple con los criterios de violencia excesiva y daño grave definidos por la normativa deportiva española.

Reacciones e impacto en la Liga de Fútbol Profesional

Tras la tragedia en el estadio Heliodoro Rodríguez López, Jesús Owono cerró sus redes sociales, un gesto que refleja la gravedad emocional del momento. El club del Andorra y los representantes del fallecido Jesús de Miguel esperan una resolución justa y rápida. La decisión del Comité de Competición será crucial para establecer precedentes sobre la seguridad de los jugadores y el respeto dentro de las canchas del fútbol profesional.

Próximos pasos y consecuencias futuras

El juego fue suspendido por mutuo acuerdo tras el fatídico choque, dejando un vacío en la competencia. Mientras tanto, la RFEF mantiene en espera la decisión final sobre la sanción. Si se confirma la aplicación del artículo 102, Jesús Owono enfrentaría una larga ausencia de las canchas, lo que afectaría tanto a su rendimiento individual como a la plantilla del Andorra en las siguientes jornadas de la liga.