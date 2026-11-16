El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impone sanciones por 175 millones de pesos a servidores públicos y empresas en México por faltas graves en instituciones como Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y Banco del Bienestar.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó formalmente a 82 servidores públicos, una persona particular y una empresa por cometer faltas administrativas graves, con penalizaciones económicas que ascienden a un total de 175 millones de pesos. Esta medida drástica fue anunciada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como parte de un esfuerzo coordinado para limpiar las estructuras de las instituciones federales mexicanas.

Aplicación de penas severas en instituciones clave

Las sanciones decretadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa incluyen destituciones inmediatas, inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por una década y fuertes multas económicas. Estas medidas punitivas derivaron de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en diversas dependencias y organismos federales del gobierno mexicano. Entre las principales instituciones afectadas se encuentran Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Banco del Bienestar y la Guardia Nacional, además de distintas secretarías de Estado.

Also read Liberan a médico del IMSS, Luis Arturo García, tras su detención acusado de secuestro

Irregularidades financieras y laborales en energía

Un caso destacado involucra a un funcionario de la División de Distribución Centro Sur de la Comisión Federal de Electricidad en Morelos, quien recibió una inhabilitación por 10 años y una sanción económica de 119 millones de pesos. Esta pena se debe a su omisión en la defensa legal de la institución en cuatro juicios laborales durante los años 2019 y 2020. La falta de contestación generó condenas de pago equivalentes a dicho monto. Otro servidor de la Comisión Federal de Electricidad en la zona de Mérida fue inhabilitado por 10 años y multado con 750 mil pesos por no registrar 420 faltas injustificadas ni aplicar 496 días de suspensión sin goce de sueldo a trabajadores con retardos en 2022.

Abuso de subsidios y fraudes en la petrolera

En las filas de Petróleos Mexicanos también se impusieron inhabilitaciones por una década. Una trabajadora de Boca del Río, Veracruz, fue sancionada con 854 mil pesos por continuar cobrando el apoyo de gasolina entre 2018 y 2024, aunque había vendido el vehículo registrado. Un trabajador del Hospital Regional Salamanca enfrentó una sanción de 362 mil pesos por la misma irregularidad. Asimismo, otro empleado fue inhabilitado por 10 años y multado con 286 mil pesos por cobrar su salario completo durante seis meses de 2023 sin presentarse a trabajar.

Conductas indebidas y simulaciones administrativas

Las investigaciones también revelaron casos de abuso sexual y fraude documental. Un trabajador del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 227 en el Estado de México fue inhabilitado por 10 años por comentarios y tocamientos inapropiados. En Petróleos Mexicanos, un servidor recibió inhabilitación por tres años por comentarios sexuales, mientras que una particular fue destituida de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por presentar una licencia falsa de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Impacto económico en patrimonio público nacional

Las sanciones por irregularidades que dañaron el patrimonio público incluyen inhabilitaciones de 10 años para exfuncionarios de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, con una indemnización solidaria de 33 millones de pesos. En el ISSSTE, nueve trabajadores fueron sancionados con 18 millones de pesos por tramitar facturas sin autorización. El Instituto Mexicano del Seguro Social multó con 1.7 millones de pesos a una funcionaria por modificar registros de derechohabientes. Finalmente, el Banco del Bienestar sancionó a trabajadores en Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Chihuahua por reportar saldos falsos.