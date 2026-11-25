El TEPJF ratifica multas al partido Morena por afiliaciones indebidas al no probar consentimiento. La resolución es unido y afecta la gobernanza electoral nacional.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF) confirmó de manera unánime las sanciones administrativas impuestas por el Instituto Nacional Electoral ( INE) al partido Morena. Este fallo definitivo aborda la irregularidad en la afiliación de ciudadanos y el uso no autorizado de sus datos personales, estableciendo un precedente claro sobre la necesidad de verificar el consentimiento explícito.

Resolución del TEPJF ratifica sanciones al INE

El máximo tribunal electoral resolvió 16 recursos de apelación interpuestos por el partido Morena, manteniendo las decisiones dictadas previamente por el Consejo General del INE. Las magistraturas determinaron que el partido opositor no logró presentar pruebas suficientes para demostrar que los ciudadanos denunciados manifestaron libremente su voluntad de incorporarse como miembros de la formación política. Este veredicto cierra definitivamente la controversia administrativa sobre la validez de los registros de militancia revisados.

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El INE desestima argumentos sobre firmas digitales

Durante la sesión pública, la Sala Superior rechazó los argumentos presentados por Morena, los cuales cuestionaban el valor probatorio de las cédulas de afiliación digitales que contenían firmas digitalizadas. El partido sostenía que sus propios estatutos reconocían legalmente las incorporaciones electrónicas, lo que supuestamente lo exoneraba de responsabilidad. Sin embargo, el Tribunal precisó que el conflicto jurídico no radicaba en el uso de herramientas digitales en sí mismas, ni en una posible falta de aplicación institucional por parte del INE. El problema central era la incapacidad del partido para acreditar que cada ciudadano individual hubiera autorizado su propia incorporación.

Al ser Morena la entidad responsable de aprobar las afiliaciones, la obligación recaía directamente en ellos para aportar elementos que permitieran identificar a quienes suscribían los documentos, verificar la autenticidad de las firmas y, fundamentalmente, demostrar el consentimiento. Como señaló el secretario general de acuerdos, Carlos Hernández Toledo, durante la presentación de los proyectos, la conclusión de la responsable fue que los documentos aportados no demostraban que cada persona hubiera manifestado su voluntad de afiliarse.

Acreditación de dolo en las prácticas del partido

Las magistraturas consideraron que sí estaba acreditado el dolo por parte del partido, dado que los registros cuestionados se realizaron después de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019. En ese momento, Morena ya conocía perfectamente la obligación de contar con una manifestación verificable de la voluntad de cada persona antes de proceder a su inscripción. Durante la sesión, se expuso claramente que el partido apelante conocía dicho deber y aun así, procedió a incorporar a los ciudadanos a su padrón sin dicha verificación.

Morena intentó argumentar que el INE le atribuyó indebidamente un allanamiento tácito a la situación. Aunque la Sala Superior reconoció que tenía razón en este punto específico, determinó que dicha consideración no modificaba su responsabilidad fundamental. La falta de acreditación del consentimiento era un hecho independiente que derivaba en la invalidez de las afiliaciones y, por ende, en la aplicación de las sanciones correspondientes.

Consecuencias y próximos pasos en la política nacional

Esta resolución tiene implicaciones directas para la estructura interna de Morena y para la confianza en el sistema electoral mexicano. La confirmación de las sanciones reafirma la autoridad del INE para exigir transparencia y validez en los procesos de adhesión de militantes. Mientras tanto, en el ámbito político más amplio, la Cámara ha pausado algunas convocatorias en el INE para definir si espera este fallo del TEPJF antes de proceder. Se perfilan escenarios donde el TEPJF pueda fijar un plazo para el relevo en la presidencia del INE, un tema que ha generado tensiones entre los líderes legislativos.

Ricardo Monreal ha negado cualquier omisión en cuanto a la renovación de la presidencia del INE, solicitando al PAN esperar el fallo definitivo del Tribunal. Esta decisión judicial elimina cualquier duda sobre la legitimidad de los procedimientos seguidos por el organismo electoral en casos de irregularidades masivas, asegurando que las sanciones son aplicadas con rigor y respeto a los derechos de los ciudadanos cuyos datos fueron utilizados sin validez legal.