Sanciones de Trump frenan la colaboración con la CPI en Gaza

Las sanciones del presidente Donald Trump contra jueces de la Corte Penal Internacional obligan a ONGs y financiadores a cortar lazos, afectando la investigación de crímenes de guerra en Gaza.

La administración del presidente Donald Trump, tras imponer sanciones en febrero de 2025 contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), ha generado una crisis operativa que está llevando a múltiples organizaciones a reconsiderar sus relaciones con el tribunal. Estas medidas, endurecidas posteriormente en el mes siguiente, incluyen restricciones financieras y de visado que impiden el acceso a servicios bancarios y contratos con empresas estadounidenses.

Impacto de las sanciones en la investigación

El mecanismo de estas sanciones bloquea directamente la capacidad de la CPI para recopilar pruebas esenciales, ya que depende crucialmente de organizaciones locales para obtener testimonios, documentos y otros elementos probatorios en las zonas de conflicto. Fatou Bensouda, ex fiscal jefe de la CPI que dirigió la Fiscalía hasta 2021, declaró a Investico que estas entidades locales son fundamentales porque proporcionan pistas que permiten corroborar las evidencias, aunque no investigan en nombre del tribunal.

Also read La derrota republicana no frena a Trump: conservará margen para presionar a México

Reacciones de financiadores y organizaciones

Diversos financiadores estadounidenses han introducido cláusulas contractuales que prohíben explícitamente colaborar con la CPI, incluso en proyectos sin relación directa con Estados Unidos o Israel. Esta dinámica ha creado un entorno de riesgo donde entidades europeas, como una ONG alemana que documenta vulneraciones a los derechos de los niños palestinos, se sienten obligadas a cortar vínculos para evitar sanciones secundarias que pongan en peligro todo su trabajo restante.

Disolución de ONGs y presión política

Eyal Weizman, director de una organización dedicada a documentar abusos contra menores palestinos, declaró que después de más de diez años de relación con la CPI, están reconsiderando dicha colaboración tras la disolución de la entidad este verano. La organización ya había sido incluida en una lista de entidades terroristas por Israel en 2021 y sufrió registros en sus oficinas y dificultades financieras significativas, lo que ilustra la intensidad de la presión externa sobre las estructuras de apoyo judicial internacional.

Posición de los Países Bajos y la UE

La investigación cuestiona la respuesta de los Países Bajos, país anfitrión de la CPI, quienes han indicado que no asumen ninguna responsabilidad especial como Estado anfitrión para garantizar el funcionamiento independiente del tribunal frente a estas presiones externas. Aunque la Unión Europea cuenta con mecanismos jurídicos como el reglamento de bloqueo para proteger a sus operadores de sanciones de terceros países, este instrumento no se ha activado en el caso actual, dejando a las ONGs expuestas a las medidas de Washington.

Consecuencias futuras para la justicia internacional

Los investigadores advierten que las veinte organizaciones identificadas como afectadas podrían representar solo una fracción del problema real, dado que numerosas otras ONGs han rechazado hablar públicamente por temor a represalias directas. Esta atmósfera de silencio y retraimiento operacional amenaza con limitar severamente la capacidad de la CPI para actuar, especialmente en contextos de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza durante 2024.