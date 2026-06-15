Sanciones por corrupción en dependencias federales: inhabilitaciones y multas millonarias a 39 funcionarios

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuncia sanciones a 39 servidores públicos por faltas graves y no graves, incluyendo inhabilitaciones hasta por 20 años y multas que superan los 1,197 millones de pesos. Destacan casos en CFE, IMSS, SEP, SHCP, Banco del Bienestar y Asipona.

La Secretaría Anti corrupción y Buen Gobierno (SABG) informó sobre la aplicación de sanciones a 39 funcionarios de diversas dependencias del gobierno federal tras investigaciones realizadas por unidades de responsabilidades y órganos internos de control.

Las sanciones incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años, suspensiones y multas económicas que suman 1,197.6 millones de pesos. Los funcionarios cometieron tanto faltas graves como no graves en 17 secretarías de Estado, institutos, empresas públicas y de participación estatal mayoritaria.

Entre los casos más destacados se encuentra el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde tres empleados fueron inhabilitados por 20 años tras contratar la adquisición e instalación de 82,000 optimizadores de tensión que no eran necesarios para el suministro eléctrico en 2017. A estos tres se les impuso además una sanción económica solidaria de 1,192.5 millones de pesos.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos funcionarios de Puebla y Celaya, Guanajuato, fueron sancionados por obtener beneficios económicos ilícitos: uno por la venta de 182 guías de mensajería y otro por exigir y obtener un beneficio de 15,000 pesos. En la Secretaría de Educación Pública (SEP), un empleado del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, recibió una inhabilitación de diez años y una multa de 82,000 pesos por cobrar doble salario en 2021, correspondiente a plaza de estructura y honorarios.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un trabajador del Indaabin fue inhabilitado ocho años y sancionado con 4.9 millones de pesos por realizar depósitos a su cuenta personal y no devolver un vehículo en 2019. En el Banco del Bienestar, dos empleadas de sucursales en Villahermosa, Tabasco, y Oaxaca, recibieron inhabilitaciones de diez años y multas de 62,000 y 22,000 pesos por realizar conciliaciones con información falsa y retiros no autorizados de cuentas bancarias entre 2019 y 2023.

Otro caso en la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo involucró a una gerente de Ingeniería sancionada con un año de inhabilitación. Estas acciones buscan combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el sector público, demostrando el compromiso del gobierno federal para erradicar prácticas irregulares. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) fue el encargado de imponer las sanciones tras comprobar las infracciones.

La SABG reiteró que continuará vigilando el desempeño de los servidores públicos y aplicando las medidas correspondientes cuando se detecten anomalías. Las sanciones económicas y las inhabilitaciones buscan no solo castigar sino también disuadir futuras conductas indebidas en el manejo de recursos públicos y en el ejercicio de funciones. Los montos de las multas reflejan la gravedad de los actos y el daño al erario.

La información se dio a conocer mediante un comunicado de prensa que resume los resultados de las auditorías y investigaciones internas. La sociedad mexicana exige rendición de cuentas y estos anuncios pretenden construir confianza en las instituciones.

Sin embargo, persiste el reto de fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar que las sanciones se ejecuten de manera efectiva. La lucha contra la corrupción requiere no solo de sanciones sino de cambios estructurales y de una cultura de integridad en todos los niveles de gobierno





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