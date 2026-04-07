Sandalias Colombianas: Las Tendencias Imprescindibles para la Primavera-Verano 2026

Descubre las sandalias colombianas que marcarán tendencia en la Primavera-Verano 2026. Desde diseños minimalistas hasta audaces propuestas boho, pasando por los clásicos renovados, este artículo te guía a través de los modelos imprescindibles para completar tus looks con estilo y elegancia.

Esta primavera, las sandalias colombianas se reinventan, dejando de ser un simple accesorio para convertirse en la pieza clave de cualquier look. La temporada trae consigo una explosión de diseños que fusionan lo artesanal con lo minimalista y lo audaz. Las pasarelas han mostrado una clara predilección por transparencias sutiles, el retorno de las sandalias boho con tacón de madera, el resurgimiento de las T-Bar y la revitalización de las thong de los 90.

Pero, ¿cuáles de estos modelos destacan en el vibrante panorama de la moda colombiana? Las sandalias, en su nueva metamorfosis, no solo buscan completar atuendos, sino también definirlos y brindarles una identidad. La diversidad de opciones es amplia, por lo que hemos seleccionado cuidadosamente aquellos modelos que, además de ser tendencia para la Primavera-Verano 2026, comparten un sello distintivo: su origen colombiano. Estos diseños prometen ser el complemento perfecto para jeans, vestidos y faldas, los pilares de la moda actual.\Antes de sumergirnos en los detalles, es crucial comprender la versatilidad de estas piezas. La combinación de sandalias de tacón con jeans crea un equilibrio entre lo casual y lo formal, ideal tanto para la oficina como para eventos sociales. Las sandalias planas, por otro lado, ofrecen comodidad y desenfado para el día a día. Con faldas, las sandalias pueden adoptar un estilo boho o minimalista, dependiendo del modelo elegido y la falda con la que se combinen. Con vestidos, abren un abanico de posibilidades, desde estilismos elegantes hasta looks más relajados. La clave radica en conocer los detalles, las hormas y los acabados que hacen que estas sandalias colombianas sean perfectas para la temporada.\Comenzamos con las sandalias T-Bar de tacón, un diseño minimalista que eleva cualquier conjunto. El modelo Gray de Anca Ravelo, con su color vibrante y detalles llamativos, es una excelente opción. Combínalas con jeans barrel y una blusa boho para un look de tendencia, o con vestidos lenceros o faldas globo para una ocasión más formal. La audacia es una característica del diseño colombiano, y la marca LCepeda lo demuestra con las sandalias Khan. Su silueta thong, un clásico de los 90, con estampado de leopardo y tacón esfera, es una declaración de moda. Combínalas con vestidos en tonos neutros o con jeans de rayas para un contraste impactante. El color café es otro imprescindible de la temporada. Las sandalias de dedo y tacón trapecio de Alma Azul son perfectas para lucir con vaqueros rectos, slim o baggy, con vestidos cortos de volantes o con faldas asimétricas. Finalmente, las sandalias boho, con su estilo gladiador y detalles de ante y tachuelas, como el modelo de Lola Re Lola, evocan la esencia primaveral. Combínalas con jeans cropped o con vestidos largos para un look bohemio y sofisticado. Terminamos con las sandalias mules de tacón, un diseño elegante que transforma cualquier atuendo. El modelo Vera de Mercedes Campuzano, con su color y material tipo charol, es la solución perfecta para cualquier ocasión





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