El urólogo Eduardo Canto advierte que la hematuria macroscópica sin dolor es clave para detectar cáncer de vejiga en etapas tempranas en Puerto Rico.

La presencia de sangre visible en la orina, conocida médicamente como hematuria macroscópica, constituye una señal de alarma crítica que puede indicar la existencia de cáncer de vejiga u otras afecciones graves del tracto urinario. El doctor Eduardo Canto, urólogo y expresidente de la Asociación Urológica de Puerto Rico, enfatizó durante la Convención Anual de dicha organización que este síntoma no debe ignorarse bajo ninguna circunstancia, especialmente cuando aparece sin dolor o molestias asociadas.

Sin dolor es más peligroso para la salud

La ausencia de dolor durante la micción con sangre visible incrementa la probabilidad de que exista un problema subyacente significativo, según explicó el especialista Canto. Este signo clínico puede estar relacionado con cálculos renales, tumores en los riñones o cáncer en la vejiga y otras estructuras del sistema urinario inferior. La detección oportuna permite identificar tumores en etapas superficiales, lo cual facilita el acceso a tratamientos menos invasivos y mejora significativamente el pronóstico del paciente.

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Diagnóstico mediante estudios de imagen y cistoscopia

Ante la presencia de sangre visible, el primer paso recomendado es acudir al médico primario para realizar estudios de imagen, como una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Sin embargo, estos procedimientos no siempre permiten descartar alteraciones en la vejiga, por lo que es indispensable complementar la evaluación con una cistoscopia. Este procedimiento permite observar directamente el interior de la vejiga y la uretra mediante una cámara, representando la única forma definitiva de descartar problemas en estas zonas.

Impacto del tabaquismo y productos químicos

El tabaquismo y la exposición crónica a productos químicos específicos son factores de riesgo identificados por el doctor Canto que pueden reducirse mediante cambios en los hábitos y medidas de protección. El contacto frecuente con aceites de automóviles y tintes para el cabello, especialmente en trabajadores diarios, aumenta la posibilidad de que compuestos químicos ingresen al organismo por vía oral, respiratoria o cutánea. Estas sustancias se concentran en la orina y entran en contacto con la vejiga, pudiendo provocar alteraciones celulares que favorezcan el desarrollo del cáncer.

Navegación por el sistema de salud en Puerto Rico

En el contexto de Puerto Rico, los procesos de autorización de los planes médicos y los requisitos administrativos pueden retrasar el acceso a pruebas y consultas. El especialista aconsejó a los pacientes no esperar a completar todos los trámites burocráticos para gestionar una cita con un urólogo. Se recomienda solicitar los estudios de imagen mientras se coordina la evaluación especializada, manteniendo una comunicación activa con los médicos para evitar demoras en el proceso diagnóstico.

Tratamientos según la etapa del tumor

El diagnóstico oportuno es determinante porque la mayoría de los cánceres de vejiga comienzan en etapas superficiales antes de invadir las capas profundas del órgano. Cuando la enfermedad se identifica en esta fase, el tratamiento suele ser menos complejo y mínimamente invasivo, sin necesidad de recurrir inicialmente a cirugías mayores. Existen medicamentos que pueden administrarse directamente en la vejiga para reducir el riesgo de recurrencia en pacientes seleccionados, evitando así procedimientos quirúrgicos de mayor complejidad, radioterapia o quimioterapia sistémica que requieren los tumores que invaden el músculo vesical.