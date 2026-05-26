Santa Cruz, Guanajuato: Kumbia Kings no devolvió anticipo y municipio dejó boquete en arcas

El municipio de Santa Cruz denunció haber dejado un boquete en las arcas municipales debido a que el promotor del grupo musical Kumbia Kings no devolvió el anticipo de 348 mil pesos, y el gobierno del panista Fernando Gasca Almanza tampoco hizo algo por recuperarlo.

El municipio de Santa Cruz , en Guanajuato , denunció haber dejado un boquete en las arcas municipales debido a que el promotor del grupo musical Kumbia Kings no devolvió el anticipo de 348 mil pesos, y el gobierno del panista Fernando Gasca Almanza tampoco hizo algo por recuperarlo.

El desfalco comenzó en marzo de 2023, cuando se firmó un contrato con el prestador de servicios Juan Carlos de la Cruz Rodríguez para la contratación del grupo musical el 12 de mayo de ese año, como parte de las ‘Fiestas de Aniversario de la Fundación de Santa Cruz 2023’. Sin embargo, el organizador del evento no devolvió el anticipo y, pese a ello, al cierre del ejercicio fiscal 2024, el dinero seguía apareciendo en la contabilidad municipal como un saldo pendiente por recuperar, según la revisión de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

El municipio firmó con el proveedor un convenio de reconocimiento y devolución del pago el 3 de septiembre de 2024, pero el documento tenía una deficiencia clave: no establecía una fecha límite ni un plazo obligatorio para reconocer el adeudo. El órgano fiscalizador detectó que las distintas áreas involucradas terminaron deslindándose de la responsabilidad.

El actual presidente municipal y el exalcalde interino aseguraron que desde diciembre de 2023 la Tesorería había solicitado al área jurídica emprender acciones legales relacionadas con varios contratos de las fiestas municipales, incluido el correspondiente al concierto de Los Kumbia Kings. El órgano fiscalizador también detectó que las distintas áreas involucradas terminaron deslindándose de la responsabilidad.

El actual presidente municipal y el exalcalde interino aseguraron que desde diciembre de 2023 la Tesorería había solicitado al área jurídica emprender acciones legales relacionadas con varios contratos de las fiestas municipales, incluido el correspondiente al concierto de Los Kumbia Kings. El órgano fiscalizador también detectó que las distintas áreas involucradas terminaron deslindándose de la responsabilidad.

El actual presidente municipal y el exalcalde interino aseguraron que desde diciembre de 2023 la Tesorería había solicitado al área jurídica emprender acciones legales relacionadas con varios contratos de las fiestas municipales, incluido el correspondiente al concierto de Los Kumbia Kings. El órgano fiscalizador también detectó que las distintas áreas involucradas terminaron deslindándose de la responsabilidad





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santa Cruz Guanajuato Kumbia Kings Desfalco Anticipo Municipio Gobierno Auditoría Contrato Convenio Recurso Patrimonial Acciones Impacto Economía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Documental crimina las gestines administrativas de Cruz Azul durante la gestin de Guillermo Billy AlvarezEl documental "Azul oscuro, Azul celeste" narra la gestin y los conflictos administrativos de la Cooperativa y el Club de Futbol Cruz Azul.

Read more »

Erik Lira vale 12 millones en Cruz Azul; ¿quién es el jugador más caro de Pumas?Ambos equipos definirán al nuevo campeón de la Liga BBVA MX esta noche en Ciudad Universitaria

Read more »

Liga MX: todo listo para la Final entre Pumas y Cruz Azul en CUEste domingo se define el campeón de la Liga MX por lo que la final se jugará en el Estadio Olímpico Universitario

Read more »

Barras de Cruz Azul no tendrán acceso al Estadio Olímpico Universitario; Pumas anuncia restriccionesLos grupos de animación celestes no podrán ingresar al recinto, donde este domingo se jugará la Gran Final del torneo Clausura 2026

Read more »