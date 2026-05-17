Santa Fe Klan y Camila Zamorano en Expogan: exitosa llegada de la canción ‘La Yaquesita’ y un emotivo beso en Hermosillo, Sonora

En una fiesta ganadera en Hermosillo, Sonora, la agrupación Su Majestad La Brissa sorprendió a sus fanáticos con la llegada de Santa Fe Klan al escenario y un emotivo momento en el que el cantante homenajeó a su novia, la boxeadora Camila Zamorano.

En Hermosillo, Sonora, se vivió el último fin de semana de la Expogan, una fiesta ganadera en la que también se realizan conciertos y palenques con invitados de lujo.

Por ello, una de las agrupaciones que no podía faltar fue Su Majestad La Brissa, quienes además de poner a bailar a todos los asistentes, brindaron una gran sorpresa con la llegada de Santa Fe Klan al escenario. En medio del concierto de La Brissa, los cantantes presentaron al originario de Guanajuato, quien apareció en el escenario para interpretar la popular canción que se ha convertido en uno de los himnos de los sonorenses: ‘La Yaquesita’





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